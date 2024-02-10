Во Франции призвали ЕС запастись оружием из-за возможного конфликта РФ и НАТО

Глава МИД Франции Сежурне призвал ЕС увеличить военные бюджеты из-за угрозы

11 февраля 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

ЕС должен иметь военные бюджеты для собственной безопасности, заявил Стефан Сежурне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страны Евросоюза должны иметь военные бюджеты, чтобы обеспечить себе способность противостоять угрозе со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. «Франция уже начала увеличивать свои военные инвестиции. В двух законах мы удвоили средства для нашей обороны, сама тема экзистенциальна для Евросоюза. Это значит, что от нее зависит наша коллективная безопасность, в нынешнем геополитическом контексте мы должны задавать себе правильные вопросы», — сказал Сежурне в интервью Quest France . Так министр ответил на вопрос, разделяет ли он страх, что Россия может атаковать какую-либо страну НАТО. Президент США Джо Байден считает, что после достижения целей спецоперации на Украине Россия может представлять угрозу для альянса. Однако президент РФ Владимир Путин не раз заявлял об отсутствии у Москвы интереса воевать с НАТО, напоминает телеканал 360.

Страны Евросоюза должны иметь военные бюджеты, чтобы обеспечить себе способность противостоять угрозе со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. «Франция уже начала увеличивать свои военные инвестиции. В двух законах мы удвоили средства для нашей обороны, сама тема экзистенциальна для Евросоюза. Это значит, что от нее зависит наша коллективная безопасность, в нынешнем геополитическом контексте мы должны задавать себе правильные вопросы», — сказал Сежурне в интервью Quest France. Так министр ответил на вопрос, разделяет ли он страх, что Россия может атаковать какую-либо страну НАТО. Президент США Джо Байден считает, что после достижения целей спецоперации на Украине Россия может представлять угрозу для альянса. Однако президент РФ Владимир Путин не раз заявлял об отсутствии у Москвы интереса воевать с НАТО, напоминает телеканал 360.