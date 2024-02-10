10 февраля 2024

Онколог объяснила, что категорически нельзя делать, чтобы не заболеть раком

Онколог Магомедова: возникновение рака связано с образом жизни человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение челюстно-лицевой хирургии в дорожной больнице "РЖД-Медицина" по адресу Байдукова, 63. Екатеринбург , хирургия, рентген, снимок, рак, медицина, врач, бухер марк, челюстно-лицевая хирургия, просвечивание, доктор
Следует сменить образ жизни, чтобы избежать онкологии Фото:

Возникновение и развитие рака зачастую связано с неправильным питанием, курением и использованием в быту опасных для здоровья химических веществ. Чтобы избежать онкологического заболевания, следует изменить образ жизни, советует врач-онколог Хамис Магомедова.

«Зачастую рак бывает спровоцирован бытом человека, в который входят вредные привычки, качество жилья и использование бытовой химии. Например, черная плесень выделяет канцерогенный токсин, курительные жидкости в вейпах содержат тяжелые металлы, а неправильное питание приводит к недостаточному количеству белков, жиров и полезных углеводов, что становится причиной дальнейшего развития онкологии», — рассказала Магомедова в интервью радио Sputnik.

Онколог советует изменить образ жизни, чтобы снизить риски. «Необходимо „очистить“ питание и использовать, по возможности, органические овощи, фрукты и мясо. Исключить фастфуд из рациона. Следует обезопасить дом и пользоваться экологичной бытовой химией. Также очень важен сон, так как мелатонин — гормон сна — вырабатывается в очень короткий промежуток времени», — уточнила Магомедова.

Также врач рекомендует регулярно проходить диспансеризацию. «Благодаря медосмотрам увеличилась частота выявления онкологии на ранних стадиях. Я бы посоветовала проходить диспансеризацию не раз в три года, а чаще», — заключила она.

Ранее онколог Алексей Трякин рассказал, что употребление любого количества алкоголя повышает риск возникновения онкологического заболевания. По его словам, в особенности на данный момент растет вероятность заболеваемости раком толстой кишки.

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Возникновение и развитие рака зачастую связано с неправильным питанием, курением и использованием в быту опасных для здоровья химических веществ. Чтобы избежать онкологического заболевания, следует изменить образ жизни, советует врач-онколог Хамис Магомедова. «Зачастую рак бывает спровоцирован бытом человека, в который входят вредные привычки, качество жилья и использование бытовой химии. Например, черная плесень выделяет канцерогенный токсин, курительные жидкости в вейпах содержат тяжелые металлы, а неправильное питание приводит к недостаточному количеству белков, жиров и полезных углеводов, что становится причиной дальнейшего развития онкологии», — рассказала Магомедова в интервью радио Sputnik. Онколог советует изменить образ жизни, чтобы снизить риски. «Необходимо „очистить“ питание и использовать, по возможности, органические овощи, фрукты и мясо. Исключить фастфуд из рациона. Следует обезопасить дом и пользоваться экологичной бытовой химией. Также очень важен сон, так как мелатонин — гормон сна — вырабатывается в очень короткий промежуток времени», — уточнила Магомедова. Также врач рекомендует регулярно проходить диспансеризацию. «Благодаря медосмотрам увеличилась частота выявления онкологии на ранних стадиях. Я бы посоветовала проходить диспансеризацию не раз в три года, а чаще», — заключила она. Ранее онколог Алексей Трякин рассказал, что употребление любого количества алкоголя повышает риск возникновения онкологического заболевания. По его словам, в особенности на данный момент растет вероятность заболеваемости раком толстой кишки.
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