Онколог объяснила, что категорически нельзя делать, чтобы не заболеть раком

Онколог Магомедова: возникновение рака связано с образом жизни человека

11 февраля 2024 в 08:15 Размер текста - 17 +

Следует сменить образ жизни, чтобы избежать онкологии Фото: Анна Майорова © URA.RU Возникновение и развитие рака зачастую связано с неправильным питанием, курением и использованием в быту опасных для здоровья химических веществ. Чтобы избежать онкологического заболевания, следует изменить образ жизни, советует врач-онколог Хамис Магомедова. «Зачастую рак бывает спровоцирован бытом человека, в который входят вредные привычки, качество жилья и использование бытовой химии. Например, черная плесень выделяет канцерогенный токсин, курительные жидкости в вейпах содержат тяжелые металлы, а неправильное питание приводит к недостаточному количеству белков, жиров и полезных углеводов, что становится причиной дальнейшего развития онкологии», — рассказала Магомедова в интервью радио Sputnik . Онколог советует изменить образ жизни, чтобы снизить риски. «Необходимо „очистить“ питание и использовать, по возможности, органические овощи, фрукты и мясо. Исключить фастфуд из рациона. Следует обезопасить дом и пользоваться экологичной бытовой химией. Также очень важен сон, так как мелатонин — гормон сна — вырабатывается в очень короткий промежуток времени», — уточнила Магомедова. Также врач рекомендует регулярно проходить диспансеризацию. «Благодаря медосмотрам увеличилась частота выявления онкологии на ранних стадиях. Я бы посоветовала проходить диспансеризацию не раз в три года, а чаще», — заключила она. Ранее онколог Алексей Трякин рассказал, что употребление любого количества алкоголя повышает риск возникновения онкологического заболевания. По его словам, в особенности на данный момент растет вероятность заболеваемости раком толстой кишки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возникновение и развитие рака зачастую связано с неправильным питанием, курением и использованием в быту опасных для здоровья химических веществ. Чтобы избежать онкологического заболевания, следует изменить образ жизни, советует врач-онколог Хамис Магомедова. «Зачастую рак бывает спровоцирован бытом человека, в который входят вредные привычки, качество жилья и использование бытовой химии. Например, черная плесень выделяет канцерогенный токсин, курительные жидкости в вейпах содержат тяжелые металлы, а неправильное питание приводит к недостаточному количеству белков, жиров и полезных углеводов, что становится причиной дальнейшего развития онкологии», — рассказала Магомедова в интервью радио Sputnik. Онколог советует изменить образ жизни, чтобы снизить риски. «Необходимо „очистить“ питание и использовать, по возможности, органические овощи, фрукты и мясо. Исключить фастфуд из рациона. Следует обезопасить дом и пользоваться экологичной бытовой химией. Также очень важен сон, так как мелатонин — гормон сна — вырабатывается в очень короткий промежуток времени», — уточнила Магомедова. Также врач рекомендует регулярно проходить диспансеризацию. «Благодаря медосмотрам увеличилась частота выявления онкологии на ранних стадиях. Я бы посоветовала проходить диспансеризацию не раз в три года, а чаще», — заключила она. Ранее онколог Алексей Трякин рассказал, что употребление любого количества алкоголя повышает риск возникновения онкологического заболевания. По его словам, в особенности на данный момент растет вероятность заболеваемости раком толстой кишки.