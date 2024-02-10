10 февраля 2024
09 февраля 2024

Курганцу грозит до шести лет тюрьмы за кражу пяти бутылок с алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала подозреваемого в краже алкоголя Фото:

Подозреваемого в краже пяти бутылок с алкоголем из частного дома жителя Целинного округа Курганской области могут приговорить к шести годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«По предварительным данным, злоумышленник похитил из частного дома три бутылки водки и две бутылки вина. В помещение он проник, воспользовавшись отсутствием хозяев и сорвав дверной замок», — говорится на сайте ведомства. Максимальное наказание по статье о краже — лишение свободы на срок до шести лет.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний родственник потерпевшего, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Выпить похищенный алкоголь он не успел, бутылки изъяли правоохранители. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Подозреваемого в краже пяти бутылок с алкоголем из частного дома жителя Целинного округа Курганской области могут приговорить к шести годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «По предварительным данным, злоумышленник похитил из частного дома три бутылки водки и две бутылки вина. В помещение он проник, воспользовавшись отсутствием хозяев и сорвав дверной замок», — говорится на сайте ведомства. Максимальное наказание по статье о краже — лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний родственник потерпевшего, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Выпить похищенный алкоголь он не успел, бутылки изъяли правоохранители. По данному факту возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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