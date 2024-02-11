Премьер Британии оскорбительно высказался об интервью Путина Карлсону

Премьер Британии Сунак назвал интервью Путина Карлсону смехотворным
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Риши Сунак,  stock
Риши Сунак сообщил, что ситуация с украинским конфликтом отразилась на счетах за электроэнергию Фото:
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Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он назвал высказывание Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине смехотворным.

«Явно смехотворное [заявление Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине] <…> Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину», — заявил Сунак в беседе с изданием Sky News. Он отметил, что ситуация с украинским конфликтом сказалась на счетах за электроэнергию.

В комментариях на странице Sky News в соцсети X пользователи раскритиковали Сунака и призвали его как можно быстрее закончить конфликт. Комментаторы посоветовали премьеру поразмышлять над тем, что сказал Путин и не провоцировать мировую войну.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом осудил беседу Путина с Карлсоном. Однако люди под его заявлением начали писать комментарии, что нужно прислушаться к российскому лидеру и не позорить Германию. Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев сообщил, что Путин доходчиво донес до западной аудитории позицию России, передает деловое издание «Взгляд».

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он назвал высказывание Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине смехотворным. «Явно смехотворное [заявление Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине] <…> Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину», — заявил Сунак в беседе с изданием Sky News. Он отметил, что ситуация с украинским конфликтом сказалась на счетах за электроэнергию. В комментариях на странице Sky News в соцсети X пользователи раскритиковали Сунака и призвали его как можно быстрее закончить конфликт. Комментаторы посоветовали премьеру поразмышлять над тем, что сказал Путин и не провоцировать мировую войну. Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом осудил беседу Путина с Карлсоном. Однако люди под его заявлением начали писать комментарии, что нужно прислушаться к российскому лидеру и не позорить Германию. Программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев сообщил, что Путин доходчиво донес до западной аудитории позицию России, передает деловое издание «Взгляд».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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