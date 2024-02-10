Шольц обсмеял интервью Путина журналисту Карлсону

10 февраля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Олафа Шольца раскритиковали из-за его заявления об интервью Владимира Путина Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Немецкий канцлер Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом осудил интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Свое заявление он опубликовал в соцсети X. Новость по теме Как Запад воспринял интервью Путина Карлсону «Мы увидели смехотворное интервью Путина <…>. Он всегда говорит много лжи об истории этого конфликта», — говорится в сообщении. Шольц опубликовал заявление в соцсети X. Однако люди под его постом начали писать комментарии о том, что нужно прислушаться к Путину и не позорить Германию. За сутки интервью Владимира Путина Такеру Карлсону собрало более 150 миллионов просмотров, передает телеканал 360. На платформе YouTube беседа набрала 8,3 миллиона просмотров. Сразу после публикации под видео появилось множество комментариев восторженных американцев, которые были удивлены интеллектом Путина и смелостью американского журналиста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что главная цель интервью заключалась в том, чтобы Запад услышал РФ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом осудил интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Свое заявление он опубликовал в соцсети X. «Мы увидели смехотворное интервью Путина <…>. Он всегда говорит много лжи об истории этого конфликта», — говорится в сообщении. Шольц опубликовал заявление в соцсети X. Однако люди под его постом начали писать комментарии о том, что нужно прислушаться к Путину и не позорить Германию. За сутки интервью Владимира Путина Такеру Карлсону собрало более 150 миллионов просмотров, передает телеканал 360. На платформе YouTube беседа набрала 8,3 миллиона просмотров. Сразу после публикации под видео появилось множество комментариев восторженных американцев, которые были удивлены интеллектом Путина и смелостью американского журналиста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что главная цель интервью заключалась в том, чтобы Запад услышал РФ.