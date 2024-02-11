Карта СВО на Украине 11 февраля: ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в Херсонской области

Бойцы ВСУ за сутки нанесли 29 артиллерийских ударов по Херсонской области
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На донецком направлении продолжаются бои у Новомихайловки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ нанесли за сутки 29 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области. Под украинскими обстрелами оказались семь населенных пунктов. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU.

Карта СВО 11 февраля
Карта СВО 11 февраля

Херсонское направление

Украинские бойцы в течение дня нанесли 29 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Под обстрелами ВСУ оказались семь населенных пунктов.

Запорожское направление

По информации telegram-канала военного корреспондента Семена Пегова, идут бои у села Работино. Российские силы обстреливают позиции ВСУ.

Донецкое направление

На донецком направлении идут бои на восточных окраинах Новомихайловки. ВС РФ продвинулись на северо-восточных окраинах Авдеевки.

Тульские десантники установили флаг РФ в центре недавно освобожденного села Веселое в ДНР. Командир подразделения сообщил, что бойцы водрузили флаг у памятника погибшим в Великой Отечественной войне и посвятили это дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.

Артемовское направление

Армия РФ продвинулась в районе Богдановки, сообщает Wargonzo. По информации канала, ВС РФ устроили атаку у Ивановского.

Краснолиманское направление

Подразделения российских войск отразили атаку украинской бригады. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ составили около 140 бойцов, передает Пятый канал. За сутки российская армия также поразила около 100 целей ВСУ.

Купянское направление

В Минобороны РФ сообщили, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» российских войск ликвидировал пункт управления огнем батареи ВСУ. «Военнослужащие <…> обнаружили сосредоточение боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения», — передает ведомство.

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ВСУ нанесли за сутки 29 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области. Под украинскими обстрелами оказались семь населенных пунктов. Обстановка в зоне спецоперации на Украине и карта боевых действий — в материале URA.RU. Украинские бойцы в течение дня нанесли 29 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. Под обстрелами ВСУ оказались семь населенных пунктов. По информации telegram-канала военного корреспондента Семена Пегова, идут бои у села Работино. Российские силы обстреливают позиции ВСУ. На донецком направлении идут бои на восточных окраинах Новомихайловки. ВС РФ продвинулись на северо-восточных окраинах Авдеевки. Тульские десантники установили флаг РФ в центре недавно освобожденного села Веселое в ДНР. Командир подразделения сообщил, что бойцы водрузили флаг у памятника погибшим в Великой Отечественной войне и посвятили это дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом. Армия РФ продвинулась в районе Богдановки, сообщает Wargonzo. По информации канала, ВС РФ устроили атаку у Ивановского. Подразделения российских войск отразили атаку украинской бригады. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ составили около 140 бойцов, передает Пятый канал. За сутки российская армия также поразила около 100 целей ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что расчет самоходной гаубицы «Мста-С» российских войск ликвидировал пункт управления огнем батареи ВСУ. «Военнослужащие <…> обнаружили сосредоточение боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения», — передает ведомство.
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