Жители города ЯНАО пожаловались на зловонный запах из подвала дома. Фото

11 февраля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

В подвале дома в Надыме образовалась течь в трубе канализации, жители жалуются на неприятный запах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) в подвале дома по улице Полярной, 9А образовалась течь в трубе канализации. Надымчане жалуются на зловонный запах, который, по их словам, стоит уже длительное время. «Прошу управляющую компанию Янтарное срочно принять меры и устранить течь в подвале по ул. Полярной, 9А. Длительное время видно, что в подвал кто-то ходит, думаю работники УК, но так ничего и не сделано. <…> Труба канализационная, запах стоит соответствующий», — пишет житель дома в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU отправило запрос в управляющую компанию. Ответ ожидается. Фото: паблик «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/zloynadym?w=wall-71186767_1012219 Фото: паблик «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/zloynadym?w=wall-71186767_1012219 Фото: паблик «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/zloynadym?w=wall-71186767_1012219 Фото: паблик «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/zloynadym?w=wall-71186767_1012219

В Надыме (ЯНАО) в подвале дома по улице Полярной, 9А образовалась течь в трубе канализации. Надымчане жалуются на зловонный запах, который, по их словам, стоит уже длительное время. «Прошу управляющую компанию Янтарное срочно принять меры и устранить течь в подвале по ул. Полярной, 9А. Длительное время видно, что в подвал кто-то ходит, думаю работники УК, но так ничего и не сделано. <…> Труба канализационная, запах стоит соответствующий», — пишет житель дома в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU отправило запрос в управляющую компанию. Ответ ожидается.