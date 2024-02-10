10 февраля 2024
09 февраля 2024

Жители города ЯНАО пожаловались на зловонный запах из подвала дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, коллектор, канализация, стоки
В подвале дома в Надыме образовалась течь в трубе канализации, жители жалуются на неприятный запах Фото:

В Надыме (ЯНАО) в подвале дома по улице Полярной, 9А образовалась течь в трубе канализации. Надымчане жалуются на зловонный запах, который, по их словам, стоит уже длительное время.

«Прошу управляющую компанию Янтарное срочно принять меры и устранить течь в подвале по ул. Полярной, 9А. Длительное время видно, что в подвал кто-то ходит, думаю работники УК, но так ничего и не сделано. <…> Труба канализационная, запах стоит соответствующий», — пишет житель дома в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU отправило запрос в управляющую компанию. Ответ ожидается.

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В Надыме (ЯНАО) в подвале дома по улице Полярной, 9А образовалась течь в трубе канализации. Надымчане жалуются на зловонный запах, который, по их словам, стоит уже длительное время. «Прошу управляющую компанию Янтарное срочно принять меры и устранить течь в подвале по ул. Полярной, 9А. Длительное время видно, что в подвал кто-то ходит, думаю работники УК, но так ничего и не сделано. <…> Труба канализационная, запах стоит соответствующий», — пишет житель дома в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU отправило запрос в управляющую компанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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