В Челябинске дизайнеры шьют уникальные рюкзаки для бойцов на передовой

Создатели планируют оформить на рюкзак патент
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дизайнеры из Челябинска создали уникальную амуницию для бойцов СВО. Эти рюкзаки позволяют солдатам перетаскивать тяжелые противотанковые ракеты «Корнет».
«Преподаватели и студенты изучали туристические и военные рюкзаки. В итоге рюкзак для ракеты „Корнет“, которая весит 26 килограмм, получился с хорошей балансировкой», — сообщает РИА Новости.
На создание макета сумки ушло около месяца. На фронт первый рюкзак попал осенью прошлого года. Сейчас институт занимается оформлением патента на свое изобретение. Это позволит наладить массовое производство амуниции.
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