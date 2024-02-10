В Челябинске дизайнеры шьют уникальные рюкзаки для бойцов на передовой

11 февраля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Создатели планируют оформить на рюкзак патент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дизайнеры из Челябинска создали уникальную амуницию для бойцов СВО. Эти рюкзаки позволяют солдатам перетаскивать тяжелые противотанковые ракеты «Корнет». «Преподаватели и студенты изучали туристические и военные рюкзаки. В итоге рюкзак для ракеты „Корнет“, которая весит 26 килограмм, получился с хорошей балансировкой», — сообщает РИА Новости. На создание макета сумки ушло около месяца. На фронт первый рюкзак попал осенью прошлого года. Сейчас институт занимается оформлением патента на свое изобретение. Это позволит наладить массовое производство амуниции.

Дизайнеры из Челябинска создали уникальную амуницию для бойцов СВО. Эти рюкзаки позволяют солдатам перетаскивать тяжелые противотанковые ракеты «Корнет». «Преподаватели и студенты изучали туристические и военные рюкзаки. В итоге рюкзак для ракеты „Корнет“, которая весит 26 килограмм, получился с хорошей балансировкой», — сообщает РИА Новости. На создание макета сумки ушло около месяца. На фронт первый рюкзак попал осенью прошлого года. Сейчас институт занимается оформлением патента на свое изобретение. Это позволит наладить массовое производство амуниции.