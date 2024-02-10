10 февраля 2024

В Челябинске дизайнеры шьют уникальные рюкзаки для бойцов на передовой

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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, снаряжение, экипировка, спальный мешок, мобилизация, патч
Создатели планируют оформить на рюкзак патент Фото:
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Дизайнеры из Челябинска создали уникальную амуницию для бойцов СВО. Эти рюкзаки позволяют солдатам перетаскивать тяжелые противотанковые ракеты «Корнет».

«Преподаватели и студенты изучали туристические и военные рюкзаки. В итоге рюкзак для ракеты „Корнет“, которая весит 26 килограмм, получился с хорошей балансировкой», — сообщает РИА Новости.

На создание макета сумки ушло около месяца. На фронт первый рюкзак попал осенью прошлого года. Сейчас институт занимается оформлением патента на свое изобретение. Это позволит наладить массовое производство амуниции.

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Дизайнеры из Челябинска создали уникальную амуницию для бойцов СВО. Эти рюкзаки позволяют солдатам перетаскивать тяжелые противотанковые ракеты «Корнет». «Преподаватели и студенты изучали туристические и военные рюкзаки. В итоге рюкзак для ракеты „Корнет“, которая весит 26 килограмм, получился с хорошей балансировкой», — сообщает РИА Новости. На создание макета сумки ушло около месяца. На фронт первый рюкзак попал осенью прошлого года. Сейчас институт занимается оформлением патента на свое изобретение. Это позволит наладить массовое производство амуниции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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