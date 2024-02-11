Сливко взяла золото в гонке преследования на Спартакиаде в Златоусте

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Чемпионат по лыжному спринту. Пермь, лыжница, лыжный спорт
Спортсменка пробежала 10-километровую эстафету Фото:

Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших-2024. Первое место заняла Виктория Сливко из Тюменской области.

«Российская биатлонистка Сливко из Тюмени выиграла гонку преследования. Второй стала Ирина Казакевич (Свердловская область), третьей Анастасия Гореева (Московская область)», — сообщает официальный telegram-канал Всероссийской Спартакиады-2024.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась накануне в ледовой арене «Трактор». В дни спартакиады пройдут соревнования по биатлону, турнир по сноуборду, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание.

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Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших-2024. Первое место заняла Виктория Сливко из Тюменской области. «Российская биатлонистка Сливко из Тюмени выиграла гонку преследования. Второй стала Ирина Казакевич (Свердловская область), третьей Анастасия Гореева (Московская область)», — сообщает официальный telegram-канал Всероссийской Спартакиады-2024. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась накануне в ледовой арене «Трактор». В дни спартакиады пройдут соревнования по биатлону, турнир по сноуборду, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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