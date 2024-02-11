Сливко взяла золото в гонке преследования на Спартакиаде в Златоусте

11 февраля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Спортсменка пробежала 10-километровую эстафету Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших-2024. Первое место заняла Виктория Сливко из Тюменской области. «Российская биатлонистка Сливко из Тюмени выиграла гонку преследования. Второй стала Ирина Казакевич (Свердловская область), третьей Анастасия Гореева (Московская область)», — сообщает официальный telegram-канал Всероссийской Спартакиады-2024. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась накануне в ледовой арене «Трактор». В дни спартакиады пройдут соревнования по биатлону, турнир по сноуборду, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание.

Сегодня, 11 февраля, завершилась гонка преследования на 10 км среди женщин в Златоусте на Спартакиаде сильнейших-2024. Первое место заняла Виктория Сливко из Тюменской области. «Российская биатлонистка Сливко из Тюмени выиграла гонку преследования. Второй стала Ирина Казакевич (Свердловская область), третьей Анастасия Гореева (Московская область)», — сообщает официальный telegram-канал Всероссийской Спартакиады-2024. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась накануне в ледовой арене «Трактор». В дни спартакиады пройдут соревнования по биатлону, турнир по сноуборду, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание.