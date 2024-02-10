Мэрия Кургана запретит горожанам парковаться на шоссе Тюнина из-за гонок

11 февраля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

В конце февраля в Кургане пройдут трековые гонки на легковушках (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Кургане горожанам запретят парковаться и ставить машины на стоянку на шоссе Тюнина. На участке улицы 25 февраля будут проведены трековые гонки, указано в постановлении на сайте мэрии. «Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 9:00 до 16:00 на обеих сторонах проезжей части шоссе им. Тюнина в связи с проведением 25 февраля в Кургане спортивного мероприятия по трековым гонкам на легковых автомобилях», — написано в документе. Под ограничение попадает участок от шоссе Ботанического до мемориального комплекса воинам 32-го лыжного полка. В конце прошлого года администрация Кургана вводила запрет на парковку в самом центре города. Там организовали предновогодние праздничные мероприятия. В феврале на двух городских улицах появились дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться.

В Кургане горожанам запретят парковаться и ставить машины на стоянку на шоссе Тюнина. На участке улицы 25 февраля будут проведены трековые гонки, указано в постановлении на сайте мэрии. «Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 9:00 до 16:00 на обеих сторонах проезжей части шоссе им. Тюнина в связи с проведением 25 февраля в Кургане спортивного мероприятия по трековым гонкам на легковых автомобилях», — написано в документе. Под ограничение попадает участок от шоссе Ботанического до мемориального комплекса воинам 32-го лыжного полка. В конце прошлого года администрация Кургана вводила запрет на парковку в самом центре города. Там организовали предновогодние праздничные мероприятия. В феврале на двух городских улицах появились дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться.