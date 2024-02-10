10 февраля 2024

Мэрия Кургана запретит горожанам парковаться на шоссе Тюнина из-за гонок

© Служба новостей «URA.RU»
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В конце февраля в Кургане пройдут трековые гонки на легковушках (архивное фото) Фото:

В Кургане горожанам запретят парковаться и ставить машины на стоянку на шоссе Тюнина. На участке улицы 25 февраля будут проведены трековые гонки, указано в постановлении на сайте мэрии.

«Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 9:00 до 16:00 на обеих сторонах проезжей части шоссе им. Тюнина в связи с проведением 25 февраля в Кургане спортивного мероприятия по трековым гонкам на легковых автомобилях», — написано в документе. Под ограничение попадает участок от шоссе Ботанического до мемориального комплекса воинам 32-го лыжного полка.

В конце прошлого года администрация Кургана вводила запрет на парковку в самом центре города. Там организовали предновогодние праздничные мероприятия. В феврале на двух городских улицах появились дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться.

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В Кургане горожанам запретят парковаться и ставить машины на стоянку на шоссе Тюнина. На участке улицы 25 февраля будут проведены трековые гонки, указано в постановлении на сайте мэрии. «Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 9:00 до 16:00 на обеих сторонах проезжей части шоссе им. Тюнина в связи с проведением 25 февраля в Кургане спортивного мероприятия по трековым гонкам на легковых автомобилях», — написано в документе. Под ограничение попадает участок от шоссе Ботанического до мемориального комплекса воинам 32-го лыжного полка. В конце прошлого года администрация Кургана вводила запрет на парковку в самом центре города. Там организовали предновогодние праздничные мероприятия. В феврале на двух городских улицах появились дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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