Мэрия Кургана запретит горожанам парковаться на шоссе Тюнина из-за гонок

В Кургане горожанам запретят парковаться и ставить машины на стоянку на шоссе Тюнина. На участке улицы 25 февраля будут проведены трековые гонки, указано в постановлении на сайте мэрии.
«Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 9:00 до 16:00 на обеих сторонах проезжей части шоссе им. Тюнина в связи с проведением 25 февраля в Кургане спортивного мероприятия по трековым гонкам на легковых автомобилях», — написано в документе. Под ограничение попадает участок от шоссе Ботанического до мемориального комплекса воинам 32-го лыжного полка.
В конце прошлого года администрация Кургана вводила запрет на парковку в самом центре города. Там организовали предновогодние праздничные мероприятия. В феврале на двух городских улицах появились дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться.
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