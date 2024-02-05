На двух улицах Кургана запретили парковку и остановку

В Кургане на двух улицах установили дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться. Информацию об этом сообщает департамент развития городского хозяйства администрации муниципалитета.
«Вводятся транспортные ограничения. Запрещена остановка и стоянка автомобилей на участке от ул. Бажова до дома № 7 по улице Песчаный переулок. Также запрещается остановка и стоянка транспортных средств по улице Победы на участке от улицы Невежина до ул. Кремлева», — указано в группе департамента РГХ мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, что решения были приняты в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и обеспечения транспортной доступности. Также отмечается, что они соответствуют постановлениям администрации Кургана.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана ввела запрет на парковку автотранспорта возле площади имени Ленина. Ограничение вводилось из-за проведения в этом месте новогодней ярмарки.
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