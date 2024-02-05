На двух улицах Кургана запретили парковку и остановку

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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, зима, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Новые ограничения ввели в целях обеспечения безопасности и транспортной доступности Фото:

В Кургане на двух улицах установили дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться. Информацию об этом сообщает департамент развития городского хозяйства администрации муниципалитета.

«Вводятся транспортные ограничения. Запрещена остановка и стоянка автомобилей на участке от ул. Бажова до дома № 7 по улице Песчаный переулок. Также запрещается остановка и стоянка транспортных средств по улице Победы на участке от улицы Невежина до ул. Кремлева», — указано в группе департамента РГХ мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что решения были приняты в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и обеспечения транспортной доступности. Также отмечается, что они соответствуют постановлениям администрации Кургана.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана ввела запрет на парковку автотранспорта возле площади имени Ленина. Ограничение вводилось из-за проведения в этом месте новогодней ярмарки.

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В Кургане на двух улицах установили дорожные знаки, запрещающие останавливаться и парковаться. Информацию об этом сообщает департамент развития городского хозяйства администрации муниципалитета. «Вводятся транспортные ограничения. Запрещена остановка и стоянка автомобилей на участке от ул. Бажова до дома № 7 по улице Песчаный переулок. Также запрещается остановка и стоянка транспортных средств по улице Победы на участке от улицы Невежина до ул. Кремлева», — указано в группе департамента РГХ мэрии в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что решения были приняты в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и обеспечения транспортной доступности. Также отмечается, что они соответствуют постановлениям администрации Кургана. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана ввела запрет на парковку автотранспорта возле площади имени Ленина. Ограничение вводилось из-за проведения в этом месте новогодней ярмарки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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