Село Новоипатово Свердловской области впервые в истории присоединилось к всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Старт забега начинался и заканчивался у старейшего храма региона, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины.
«В селе Новоипатово Сысерского района впервые в истории прошла акция „Лыжня России“. Старт и финиш массового забега был организован на фоне красившего храма Архангела Михаила, который был восстановлен при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины», — сообщили в фонде.
В забеге приняли участие сто жителей села. Настоятель старейшего храма отец Андрей также присоединился к гонке — он собрал команду из детей воскресной школы. Гонка была разделена на четыре этапа — первыми вышли школьники, за ними семьи, а потом все желающие.
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