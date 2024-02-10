Развлечения Спорт Сотни жителей свердловского села впервые участвовали в «Лыжне России». Фото 11 февраля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 + К гонке присоединился настоятель старейшего храма региона, собравший команду из детей воскресной школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Село Новоипатово Свердловской области впервые в истории присоединилось к всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Старт забега начинался и заканчивался у старейшего храма региона, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины. «В селе Новоипатово Сысерского района впервые в истории прошла акция „Лыжня России“. Старт и финиш массового забега был организован на фоне красившего храма Архангела Михаила, который был восстановлен при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины», — сообщили в фонде. В забеге приняли участие сто жителей села. Настоятель старейшего храма отец Андрей также присоединился к гонке — он собрал команду из детей воскресной школы. Гонка была разделена на четыре этапа — первыми вышли школьники, за ними семьи, а потом все желающие. Фото предоставлено Фондом святой Екатерины Фото предоставлено Фондом святой Екатерины Село Новоипатово Свердловской области впервые в истории присоединилось к всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Старт забега начинался и заканчивался у старейшего храма региона, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины. «В селе Новоипатово Сысерского района впервые в истории прошла акция „Лыжня России“. Старт и финиш массового забега был организован на фоне красившего храма Архангела Михаила, который был восстановлен при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины», — сообщили в фонде. В забеге приняли участие сто жителей села. Настоятель старейшего храма отец Андрей также присоединился к гонке — он собрал команду из детей воскресной школы. Гонка была разделена на четыре этапа — первыми вышли школьники, за ними семьи, а потом все желающие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям