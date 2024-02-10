10 февраля 2024

Сотни жителей свердловского села впервые участвовали в «Лыжне России». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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"Лыжня России - 2020". Нижний Тагил, лыжня россии, противотанковый еж
К гонке присоединился настоятель старейшего храма региона, собравший команду из детей воскресной школы Фото:

Село Новоипатово Свердловской области впервые в истории присоединилось к всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Старт забега начинался и заканчивался у старейшего храма региона, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины.

«В селе Новоипатово Сысерского района впервые в истории прошла акция „Лыжня России“. Старт и финиш массового забега был организован на фоне красившего храма Архангела Михаила, который был восстановлен при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины», — сообщили в фонде.

В забеге приняли участие сто жителей села. Настоятель старейшего храма отец Андрей также присоединился к гонке — он собрал команду из детей воскресной школы. Гонка была разделена на четыре этапа — первыми вышли школьники, за ними семьи, а потом все желающие.

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Село Новоипатово Свердловской области впервые в истории присоединилось к всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Старт забега начинался и заканчивался у старейшего храма региона, сообщили URA.RU в Фонде святой Екатерины. «В селе Новоипатово Сысерского района впервые в истории прошла акция „Лыжня России“. Старт и финиш массового забега был организован на фоне красившего храма Архангела Михаила, который был восстановлен при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины», — сообщили в фонде. В забеге приняли участие сто жителей села. Настоятель старейшего храма отец Андрей также присоединился к гонке — он собрал команду из детей воскресной школы. Гонка была разделена на четыре этапа — первыми вышли школьники, за ними семьи, а потом все желающие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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