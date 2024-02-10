Проект техосмотра БПЛА пермских инженеров попал в топ-1000 лучших идей России

11 февраля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Разработка снизит количество аварий БПЛА, считают пермские ученые Фото: URA.RU © URA.RU Идею пермских инженеров об автоматизированном техосмотре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выдвинули в топ-1000 лучших идей РФ. Об этом рассказал глава лаборатории оптических технологий Центра компетенций НТИ «Фотоника» Глеб Шипунов. «С помощью умных композитных материалов со встроенными оптическими датчиками получится решить проблему (поломки БПЛА — прим. URA.RU) за счет отслеживания состояния беспилотных авиационных систем (БАС) в реальном времени. Проект поддержали региональные эксперты, его выдвинули в топ-1000 лучших идей России», — отметил Глеб Шипунов в беседе с ТАСС. Самые значимые разработки ученых будут представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени». Вместе с внедрением в конструкции БАС системы автоматического осмотра предлагается создать сервисные центры, куда дроны будут направляться на ремонт. Разработка призвана повысить экономическую эффективность беспилотников и улучшить имеющиеся характеристики. В конце прошлого года молодые ученые со всей страны представили в прикамской столице технологии, которые будут применены в военной сфере. Финалисты конкурса «УМНИК-Фотоника» получили гранты в размере 500 тысяч рублей.

Идею пермских инженеров об автоматизированном техосмотре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выдвинули в топ-1000 лучших идей РФ. Об этом рассказал глава лаборатории оптических технологий Центра компетенций НТИ «Фотоника» Глеб Шипунов. «С помощью умных композитных материалов со встроенными оптическими датчиками получится решить проблему (поломки БПЛА — прим. URA.RU) за счет отслеживания состояния беспилотных авиационных систем (БАС) в реальном времени. Проект поддержали региональные эксперты, его выдвинули в топ-1000 лучших идей России», — отметил Глеб Шипунов в беседе с ТАСС. Самые значимые разработки ученых будут представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени». Вместе с внедрением в конструкции БАС системы автоматического осмотра предлагается создать сервисные центры, куда дроны будут направляться на ремонт. Разработка призвана повысить экономическую эффективность беспилотников и улучшить имеющиеся характеристики. В конце прошлого года молодые ученые со всей страны представили в прикамской столице технологии, которые будут применены в военной сфере. Финалисты конкурса «УМНИК-Фотоника» получили гранты в размере 500 тысяч рублей.