В Перми молодые ученые предложили военным новые технологии

Ученые работают над улучшением систем навигации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Молодые ученые со всей России представили в Перми свои технологии, которые найдут применение как в гражданской, так и военной сфере. Финалистов конкурса «УМНИК-Фотоника» комиссия определила 2 октября, а победители получат гранты в 500 тысяч рублей. Несколько проектов, претендующих на главный приз, посвящены навигационным системам. Так, технология выпускника Пермского классического университета (ПГНИУ) Александра Вахрушева позволит лучше определять позиционирование кораблей или воздушных судов.

«Мой проект направлен на улучшение точностных характеристик навигационных систем — волоконно-оптических гироскопов. Мы улучшаем ширину спектра оптического излучения, что дает более стабильный и менее шумный сигнал. Это позволит более точно определять на местности летательные аппараты, корабли. Применяться будет и в тех областях, про которые я сейчас не могу рассказать — это военные, гособоронзаказ», — рассказал URA.RU Вахрушев. Сейчас ученый готовится собрать прототип своего устройства и испытать его на практике.

Константин Котляр из Алферовского университета (Санкт-Петербург) разработал технологию создания зеленых светодиодов на основе небольших кристаллов, чего не делают нигде в мире. Зеленый свет меньше других поглощается в воде, а значит можно сделать «подводный интернет» без использования оптоволокна, говорит ученый. Система поможет в навигации морских судов.

«Возьмем Северный морской путь. Там нет ни сети Wi-Fi, ни GPS, ничего. Но есть корабль, который должен проложить оптимальный курс через ледник и не сесть на мель в условиях меняющегося рельефа. В этом случае поможет система коммуникации под водой, а организовать ее можно только, используя зеленое излучение. Подводные буи будут анализировать ситуацию в заданном секторе и передавать ее на корабль. Система из множества буев поможет корректировать путь корабля», — объясняет Котляр. Это позволит экономить топливо, не попадать в аварийные ситуации и увеличит скорость поставки груза.

Конкурс «УМНИК-Фотоника» проводится среди исследователей и предпринимателей-инноваторов до 30 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые молодежной лаборатории интегральной фотоники ПГНИУ создали технологию ускоренной зарядки для электромобилей. Другая команда предложила способ беспроводной передачи электроэнергии.