Авербух и Ягудин бесплатно выступили перед екатеринбуржцами. Фото, видео

11 февраля 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Илья Авербух провел мастер-класс для юниоров в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Хореограф Илья Авербух и фигурист Алексей Ягудин показали бесплатное ледовое шоу в Екатеринбурге. Об этом сообщила читательница URA.RU. «Сегодня на катке в Преображенском парке в Академическом районе выступали Илья Авербух и Алексей Ягудин. Шоу было потрясающим! Захватывало дух. Людей было много, все аплодировали и восхищенно смотрели на фигуристов», — поделилась читательница. Илья Авербух приехал в Екатеринбург в рамках Первого Всероссийского зимнего фестиваля WinterFest, пишет «КП-Екатеринбург». Днем фигурист на катке в Преображенском парке провел мастер-класс для юниоров. Само шоу началось в 17:30. Отмечается, что открыли его фигуристки Виктория Русеева и Агния Арефьева. Фото: читательница URA.RU Фото: читательница URA.RU

Хореограф Илья Авербух и фигурист Алексей Ягудин показали бесплатное ледовое шоу в Екатеринбурге. Об этом сообщила читательница URA.RU. «Сегодня на катке в Преображенском парке в Академическом районе выступали Илья Авербух и Алексей Ягудин. Шоу было потрясающим! Захватывало дух. Людей было много, все аплодировали и восхищенно смотрели на фигуристов», — поделилась читательница. Илья Авербух приехал в Екатеринбург в рамках Первого Всероссийского зимнего фестиваля WinterFest, пишет «КП-Екатеринбург». Днем фигурист на катке в Преображенском парке провел мастер-класс для юниоров. Само шоу началось в 17:30. Отмечается, что открыли его фигуристки Виктория Русеева и Агния Арефьева.