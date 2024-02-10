10 февраля 2024

Авербух и Ягудин бесплатно выступили перед екатеринбуржцами. Фото, видео

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Ледовое шоу Ильи Авербуха «Кармен» с участием Евгении Медведевой. Екатеринбург, авербух илья
Илья Авербух провел мастер-класс для юниоров в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Хореограф Илья Авербух и фигурист Алексей Ягудин показали бесплатное ледовое шоу в Екатеринбурге. Об этом сообщила читательница URA.RU.

«Сегодня на катке в Преображенском парке в Академическом районе выступали Илья Авербух и Алексей Ягудин. Шоу было потрясающим! Захватывало дух. Людей было много, все аплодировали и восхищенно смотрели на фигуристов», — поделилась читательница.

Илья Авербух приехал в Екатеринбург в рамках Первого Всероссийского зимнего фестиваля WinterFest, пишет «КП-Екатеринбург». Днем фигурист на катке в Преображенском парке провел мастер-класс для юниоров. Само шоу началось в 17:30. Отмечается, что открыли его фигуристки Виктория Русеева и Агния Арефьева.

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Хореограф Илья Авербух и фигурист Алексей Ягудин показали бесплатное ледовое шоу в Екатеринбурге. Об этом сообщила читательница URA.RU. «Сегодня на катке в Преображенском парке в Академическом районе выступали Илья Авербух и Алексей Ягудин. Шоу было потрясающим! Захватывало дух. Людей было много, все аплодировали и восхищенно смотрели на фигуристов», — поделилась читательница. Илья Авербух приехал в Екатеринбург в рамках Первого Всероссийского зимнего фестиваля WinterFest, пишет «КП-Екатеринбург». Днем фигурист на катке в Преображенском парке провел мастер-класс для юниоров. Само шоу началось в 17:30. Отмечается, что открыли его фигуристки Виктория Русеева и Агния Арефьева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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