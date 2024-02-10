Хореограф Илья Авербух и фигурист Алексей Ягудин показали бесплатное ледовое шоу в Екатеринбурге. Об этом сообщила читательница URA.RU.
«Сегодня на катке в Преображенском парке в Академическом районе выступали Илья Авербух и Алексей Ягудин. Шоу было потрясающим! Захватывало дух. Людей было много, все аплодировали и восхищенно смотрели на фигуристов», — поделилась читательница.
Илья Авербух приехал в Екатеринбург в рамках Первого Всероссийского зимнего фестиваля WinterFest, пишет «КП-Екатеринбург». Днем фигурист на катке в Преображенском парке провел мастер-класс для юниоров. Само шоу началось в 17:30. Отмечается, что открыли его фигуристки Виктория Русеева и Агния Арефьева.
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