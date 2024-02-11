Пашинян ответил на вопрос о возможном аресте Путина в случае визита в Ереван

Пашинян заявил, что не принимает решений о возможном аресте Путина
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
В Армении не премьер решает, кого арестовать, заявил Пашинян Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не принимает решения об аресте людей. Это касается, в том числе президента России Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС).

«После 2018 года в Армении начались реформы судебной системы и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет», — сказал Пашинян в интервью газете The Telegraph. Так он ответил на вопрос журналиста о возможном аресте Путина в случае его приезда в Ереван.

МУС вынес решение о выдаче ордена на арест Путина в марте 2023 года. Однако юрисдикция МУС не распространяется на РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с этим назвал решение МУС возмутительным и ничтожным с правовой точки зрения. Против документа МУС выступил и экс-президент Венгрии Янош Адер. Он отметил, что Будапешт может сослаться на внутреннее законодательство страны и отказаться арестовывать российского лидера, так как статус МУС не был обнародован в Венгрии, пишет «Национальная служба новостей».

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не принимает решения об аресте людей. Это касается, в том числе президента России Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС). «После 2018 года в Армении начались реформы судебной системы и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет», — сказал Пашинян в интервью газете The Telegraph. Так он ответил на вопрос журналиста о возможном аресте Путина в случае его приезда в Ереван. МУС вынес решение о выдаче ордена на арест Путина в марте 2023 года. Однако юрисдикция МУС не распространяется на РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с этим назвал решение МУС возмутительным и ничтожным с правовой точки зрения. Против документа МУС выступил и экс-президент Венгрии Янош Адер. Он отметил, что Будапешт может сослаться на внутреннее законодательство страны и отказаться арестовывать российского лидера, так как статус МУС не был обнародован в Венгрии, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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