Пашинян ответил на вопрос о возможном аресте Путина в случае визита в Ереван

Пашинян заявил, что не принимает решений о возможном аресте Путина

11 февраля 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

В Армении не премьер решает, кого арестовать, заявил Пашинян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не принимает решения об аресте людей. Это касается, в том числе президента России Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС). «После 2018 года в Армении начались реформы судебной системы и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет», — сказал Пашинян в интервью газете The Telegraph. Так он ответил на вопрос журналиста о возможном аресте Путина в случае его приезда в Ереван. МУС вынес решение о выдаче ордена на арест Путина в марте 2023 года. Однако юрисдикция МУС не распространяется на РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с этим назвал решение МУС возмутительным и ничтожным с правовой точки зрения. Против документа МУС выступил и экс-президент Венгрии Янош Адер. Он отметил, что Будапешт может сослаться на внутреннее законодательство страны и отказаться арестовывать российского лидера, так как статус МУС не был обнародован в Венгрии, пишет «Национальная служба новостей».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не принимает решения об аресте людей. Это касается, в том числе президента России Владимира Путина в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС). «После 2018 года в Армении начались реформы судебной системы и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет», — сказал Пашинян в интервью газете The Telegraph. Так он ответил на вопрос журналиста о возможном аресте Путина в случае его приезда в Ереван. МУС вынес решение о выдаче ордена на арест Путина в марте 2023 года. Однако юрисдикция МУС не распространяется на РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с этим назвал решение МУС возмутительным и ничтожным с правовой точки зрения. Против документа МУС выступил и экс-президент Венгрии Янош Адер. Он отметил, что Будапешт может сослаться на внутреннее законодательство страны и отказаться арестовывать российского лидера, так как статус МУС не был обнародован в Венгрии, пишет «Национальная служба новостей».