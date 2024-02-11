Шефа Пентагона Остина госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем

12 февраля 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Пентагон уведомил Конгресс о госпитализации Ллойда Остина Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Lisa Ferdinando Главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали, на этот раз для осмотра из-за серьезных проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщает ведомство. «Сегодня, примерно в 14:20, министр обороны Ллойд Остин III был доставлен своей охраной в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра на предмет симптомов, указывающих на возникшие проблемы с мочевым пузырем», — сообщается на официальном сайте Пентагона. Там отметили, что Белый дом и Конгресс получили уведомления.

Главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали, на этот раз для осмотра из-за серьезных проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщает ведомство. «Сегодня, примерно в 14:20, министр обороны Ллойд Остин III был доставлен своей охраной в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра на предмет симптомов, указывающих на возникшие проблемы с мочевым пузырем», — сообщается на официальном сайте Пентагона. Там отметили, что Белый дом и Конгресс получили уведомления.