Шефа Пентагона Остина госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем

Пентагон уведомил Конгресс о госпитализации Ллойда Остина
Главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали, на этот раз для осмотра из-за серьезных проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщает ведомство.
«Сегодня, примерно в 14:20, министр обороны Ллойд Остин III был доставлен своей охраной в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра на предмет симптомов, указывающих на возникшие проблемы с мочевым пузырем», —
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.