11 февраля 2024

Шефа Пентагона Остина госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем

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Ллойд Остин. stock, stock, Остин Ллойд
Пентагон уведомил Конгресс о госпитализации Ллойда Остина Фото:

Главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали, на этот раз для осмотра из-за серьезных проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщает ведомство.

«Сегодня, примерно в 14:20, министр обороны Ллойд Остин III был доставлен своей охраной в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра на предмет симптомов, указывающих на возникшие проблемы с мочевым пузырем», — сообщается на официальном сайте Пентагона. Там отметили, что Белый дом и Конгресс получили уведомления.

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Главу Пентагона Ллойда Остина вновь госпитализировали, на этот раз для осмотра из-за серьезных проблем с мочевым пузырем. Об этом сообщает ведомство. «Сегодня, примерно в 14:20, министр обороны Ллойд Остин III был доставлен своей охраной в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра на предмет симптомов, указывающих на возникшие проблемы с мочевым пузырем», — сообщается на официальном сайте Пентагона. Там отметили, что Белый дом и Конгресс получили уведомления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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