Собчак пригрозила телеканалу НТВ судебными тяжбами после выхода фильмов о ней

12 февраля 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Собчак решила подать в суд на телеканал НТВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналист Ксения Собчак намерена обратиться в суд на телеканал НТВ с иском о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней. Об этом сообщила сама телеведущая. «Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Она отметила, что «лишним не будет» предъявить телеканалу еще и за воровство «материалов из „Ютуба“ и соцсетей». Такое заявление Собчак сделала после появления на НТВ фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По ее словам, в материале подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. «Весь фильм — отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии», — подчеркнула телеведущая.

Журналист Ксения Собчак намерена обратиться в суд на телеканал НТВ с иском о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней. Об этом сообщила сама телеведущая. «Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Она отметила, что «лишним не будет» предъявить телеканалу еще и за воровство «материалов из „Ютуба“ и соцсетей». Такое заявление Собчак сделала после появления на НТВ фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По ее словам, в материале подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. «Весь фильм — отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии», — подчеркнула телеведущая.