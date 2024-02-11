Собчак пригрозила телеканалу НТВ судебными тяжбами после выхода фильмов о ней

Журналист Ксения Собчак намерена обратиться в суд на телеканал НТВ с иском о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней. Об этом сообщила сама телеведущая.
«Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Она отметила, что «лишним не будет» предъявить телеканалу еще и за воровство «материалов из „Ютуба“ и соцсетей».
Такое заявление Собчак сделала после появления на НТВ фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По ее словам, в материале подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. «Весь фильм — отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии», — подчеркнула телеведущая.
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