11 февраля 2024

Собчак пригрозила телеканалу НТВ судебными тяжбами после выхода фильмов о ней

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Бизнес-форум "Амоконф". Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Собчак решила подать в суд на телеканал НТВ Фото:

Журналист Ксения Собчак намерена обратиться в суд на телеканал НТВ с иском о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней. Об этом сообщила сама телеведущая.

«Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Она отметила, что «лишним не будет» предъявить телеканалу еще и за воровство «материалов из „Ютуба“ и соцсетей».

Такое заявление Собчак сделала после появления на НТВ фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По ее словам, в материале подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. «Весь фильм — отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии», — подчеркнула телеведущая.

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Журналист Ксения Собчак намерена обратиться в суд на телеканал НТВ с иском о клевете и защите чести и достоинства после выхода двухсерийного фильма о ней. Об этом сообщила сама телеведущая. «Короче, я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Она отметила, что «лишним не будет» предъявить телеканалу еще и за воровство «материалов из „Ютуба“ и соцсетей». Такое заявление Собчак сделала после появления на НТВ фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По ее словам, в материале подтасованы факты для подтверждения собственной правоты. «Весь фильм — отчаянная натяжка совы на глобус и фантазии», — подчеркнула телеведущая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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