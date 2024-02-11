Развлечения Знаменитости В Салехарде два дня подряд будет выступать Вячеслав Бутусов 12 февраля 2024 в 05:22 Размер текста - 17 + Бутусов исполнит самые яркие хиты Nautilus Pompilius Фото: Размик Закарян © URA.RU В Салехарде 22 и 23 марта пройдет концерт экс-лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова. Информация об этом размещена на сайте Ямальской филармонии. «На сцене Ямальской филармонии 22 марта в 19:00 и 23 марта в 18:00 состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редко исполняемых песен», — указано на сайте филармонии. Большее количество билетов уже продано. Вячеслав Бутусов — советский и российский рок-музыкант, певец и композитор. Он лидер и вокалист рок-групп: Nautilus Pompilius (1982—1997), «Ю-Питер» (2001—2017), «Орден Славы» (с 2017 года). Бутусов «Заслуженный артист Российской Федерации», а также лауреат премии Ленинского комсомола. В Салехарде 22 и 23 марта пройдет концерт экс-лидера группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова. Информация об этом размещена на сайте Ямальской филармонии. «На сцене Ямальской филармонии 22 марта в 19:00 и 23 марта в 18:00 состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редко исполняемых песен», — указано на сайте филармонии. Большее количество билетов уже продано. Вячеслав Бутусов — советский и российский рок-музыкант, певец и композитор. Он лидер и вокалист рок-групп: Nautilus Pompilius (1982—1997), «Ю-Питер» (2001—2017), «Орден Славы» (с 2017 года). Бутусов «Заслуженный артист Российской Федерации», а также лауреат премии Ленинского комсомола. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям