11 февраля 2024

ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза за рубеж самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, полет, самолет, red wings
Сотрудники Росавиации могут быть причастны к выводу самолетов за рубеж Фото:

Федеральная служба безопасности в рамках уголовных дел о выводе из страны гражданских самолетов и вертолетов провела обыски в Росавиации. Об этом сообщили источники, близкие к силовым структурам.

«Седьмого февраля прошли обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета и выводу за рубеж воздушных судов», — передает газета «Известия», ссылаясь на свои источники.

Ранее за рубежом было арестовано 77 российских самолетов. Всего в стране насчитывается 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских, передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба безопасности в рамках уголовных дел о выводе из страны гражданских самолетов и вертолетов провела обыски в Росавиации. Об этом сообщили источники, близкие к силовым структурам. «Седьмого февраля прошли обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета и выводу за рубеж воздушных судов», — передает газета «Известия», ссылаясь на свои источники. Ранее за рубежом было арестовано 77 российских самолетов. Всего в стране насчитывается 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...