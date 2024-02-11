ФСБ провела обыски в Росавиации из-за вывоза за рубеж самолетов

12 февраля 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

Сотрудники Росавиации могут быть причастны к выводу самолетов за рубеж Фото: Илья Московец © URA.RU Федеральная служба безопасности в рамках уголовных дел о выводе из страны гражданских самолетов и вертолетов провела обыски в Росавиации. Об этом сообщили источники, близкие к силовым структурам. «Седьмого февраля прошли обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета и выводу за рубеж воздушных судов», — передает газета «Известия», ссылаясь на свои источники. Ранее за рубежом было арестовано 77 российских самолетов. Всего в стране насчитывается 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских, передает «Национальная служба новостей».

Федеральная служба безопасности в рамках уголовных дел о выводе из страны гражданских самолетов и вертолетов провела обыски в Росавиации. Об этом сообщили источники, близкие к силовым структурам. «Седьмого февраля прошли обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве. Изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета и выводу за рубеж воздушных судов», — передает газета «Известия», ссылаясь на свои источники. Ранее за рубежом было арестовано 77 российских самолетов. Всего в стране насчитывается 1278 воздушных судов, из них 1158 гражданских, передает «Национальная служба новостей».