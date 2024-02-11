Пермяков 14 февраля зовут на вечеринку для одиноких и модный показ

Афиша на 14 февраля 2024 года в Перми: куда сходить влюбленным и одиноким

12 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Влюбленным предлагают посмотреть модный показ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермские кафе, бары и торговые центры готовят мероприятия в честь Дня святого Валентина. В этот день пройдут вечеринки не только для влюбленных, но и для одиноких. URA.RU составило подборку, куда сходить 14 февраля. Вечер свободных сердец Тех, кто находится в поиске пары, приглашают на вечеринку для свободных мужчин и женщин. Гостям обещают культурную программу, новые знакомства, закуски, напитки, хорошую музыку и подарки от партнеров, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» организатор мероприятия Анастасия Кустова. Участие платное — от 2000 рублей с человека. Вечеринка состоится в пространстве «Свет» на улице Ленина, 44. Начало в 19:00 Модный показ На втором этаже ТРЦ «iMall Эспланада» состоится модный показ. В программе мероприятия не только дефиле, но и мастер-класс по публичным выступлениям, пишут организаторы в группе школы моделинга «Dom models». Начало в 19:00. Показательные кормления животных Пермский зоопарк устроит свой праздник. Здесь 14 февраля будут показательные кормления белых медведей, журавлей, выдр и других животных. Также администрация зоопарка изменит условия его посещения. Два человека смогут пройти по одному взрослому билету — за 350 рублей, рассказали в пресс-службе зоопарка. Начало праздничной программы в 12:00. Вечеринка в стиле Барби В «Горном хрустале» решили устроить вечеринку для влюбленных. Но пустят на нее только тех, кто будет одет в стиле Барби или Кена. Это будет самая романтичная танцевальная вечеринка, сказано в группе «Горного хрусталя» в соцсети «ВКонтакте». В программе: быстрые свидания, атмосферная музыка и фирменные десерты заведения. Мероприятие состоится 16 января в 22:00. Танцы до утра Тем, кто не хочет ждать до выходных, предлагают посетить бар «Doski». Здесь устроят вечеринку в честь Дня святого Валентина 14 февраля. В группе заведения в соцсети «ВКонтакте» сказано, что гостей ждут тематические интерактивы с крутыми призами. Организаторы планируют, что мероприятие будет длится до самого утра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские кафе, бары и торговые центры готовят мероприятия в честь Дня святого Валентина. В этот день пройдут вечеринки не только для влюбленных, но и для одиноких. URA.RU составило подборку, куда сходить 14 февраля. Вечер свободных сердец Тех, кто находится в поиске пары, приглашают на вечеринку для свободных мужчин и женщин. Гостям обещают культурную программу, новые знакомства, закуски, напитки, хорошую музыку и подарки от партнеров, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» организатор мероприятия Анастасия Кустова. Участие платное — от 2000 рублей с человека. Вечеринка состоится в пространстве «Свет» на улице Ленина, 44. Начало в 19:00 Модный показ На втором этаже ТРЦ «iMall Эспланада» состоится модный показ. В программе мероприятия не только дефиле, но и мастер-класс по публичным выступлениям, пишут организаторы в группе школы моделинга «Dom models». Начало в 19:00. Показательные кормления животных Пермский зоопарк устроит свой праздник. Здесь 14 февраля будут показательные кормления белых медведей, журавлей, выдр и других животных. Также администрация зоопарка изменит условия его посещения. Два человека смогут пройти по одному взрослому билету — за 350 рублей, рассказали в пресс-службе зоопарка. Начало праздничной программы в 12:00. Вечеринка в стиле Барби В «Горном хрустале» решили устроить вечеринку для влюбленных. Но пустят на нее только тех, кто будет одет в стиле Барби или Кена. Это будет самая романтичная танцевальная вечеринка, сказано в группе «Горного хрусталя» в соцсети «ВКонтакте». В программе: быстрые свидания, атмосферная музыка и фирменные десерты заведения. Мероприятие состоится 16 января в 22:00. Танцы до утра Тем, кто не хочет ждать до выходных, предлагают посетить бар «Doski». Здесь устроят вечеринку в честь Дня святого Валентина 14 февраля. В группе заведения в соцсети «ВКонтакте» сказано, что гостей ждут тематические интерактивы с крутыми призами. Организаторы планируют, что мероприятие будет длится до самого утра.