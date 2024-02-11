11 февраля 2024
10 февраля 2024

В Кургане прогнозируются снегопад и 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежные кучи, сугробы и сосульки. Челябинск, сугроб, холод, зима, жкх, снежная куча, коммунальные службы, парковка, мороз
В Курган придут морозы Фото:

В Кургане с 12 по 18 февраля прогнозируется холодная погода и снег. С 15 февраля возможны морозы до -30 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

«Пик морозов ожидается 15—17 февраля. Ночью и утром 15 февраля воздух остынет до -29 градусов. Морозы будут сопровождаться порывистым ветром до 10-12 м/сек, что приведет к понижению ощущаемой температуры. В четверг холод будет ощущаться как при -40 градусах», — сообщил в посте Винштейн.

После 18 февраля начнется плавное потепление. Прогнозируется, что третья декада февраля в Кургане будет теплой, днем от -4 до -9 градусов, ночью от -12 до -17 градусов.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане с 12 по 18 февраля прогнозируется холодная погода и снег. С 15 февраля возможны морозы до -30 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». «Пик морозов ожидается 15—17 февраля. Ночью и утром 15 февраля воздух остынет до -29 градусов. Морозы будут сопровождаться порывистым ветром до 10-12 м/сек, что приведет к понижению ощущаемой температуры. В четверг холод будет ощущаться как при -40 градусах», — сообщил в посте Винштейн. После 18 февраля начнется плавное потепление. Прогнозируется, что третья декада февраля в Кургане будет теплой, днем от -4 до -9 градусов, ночью от -12 до -17 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...