В Кургане прогнозируются снегопад и 30-градусные морозы

12 февраля 2024 в 06:54 Размер текста - 17 +

В Курган придут морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане с 12 по 18 февраля прогнозируется холодная погода и снег. С 15 февраля возможны морозы до -30 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». «Пик морозов ожидается 15—17 февраля. Ночью и утром 15 февраля воздух остынет до -29 градусов. Морозы будут сопровождаться порывистым ветром до 10-12 м/сек, что приведет к понижению ощущаемой температуры. В четверг холод будет ощущаться как при -40 градусах», — сообщил в посте Винштейн. После 18 февраля начнется плавное потепление. Прогнозируется, что третья декада февраля в Кургане будет теплой, днем от -4 до -9 градусов, ночью от -12 до -17 градусов.

В Кургане с 12 по 18 февраля прогнозируется холодная погода и снег. С 15 февраля возможны морозы до -30 градусов. Об этом предупредил метеоролог-любитель Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». «Пик морозов ожидается 15—17 февраля. Ночью и утром 15 февраля воздух остынет до -29 градусов. Морозы будут сопровождаться порывистым ветром до 10-12 м/сек, что приведет к понижению ощущаемой температуры. В четверг холод будет ощущаться как при -40 градусах», — сообщил в посте Винштейн. После 18 февраля начнется плавное потепление. Прогнозируется, что третья декада февраля в Кургане будет теплой, днем от -4 до -9 градусов, ночью от -12 до -17 градусов.