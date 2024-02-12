В Германии зарезали 17-летнего баскетболиста с Украины

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Клипарт. Магнитогорск, баскетбол, спорт, игра, баскетбольный мяч
Молодой человек играл за молодежную команду из Дюссельдорфа Фото:

В немецком Дюссельдорфе улице неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его друг находится в реанимации. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.

«Неизвестные с ножами напали на спортсменов просто за то, что они — украинцы. Это произошло несколько дней назад в Дюссельдорфе, куда молодые люди прибыли на соревнования. Ермаков и его друг выступали за молодежную команду из Дюссельдорфа», — сообщила украинская федерация баскетбола в своих соцсетях.

Немецкая полиция уже принялась за это дело. Опрашиваются свидетели, оказавшиеся рядом с местом преступления

Украинские СМИ пишут, что баскетболист приехал в магазин за кроссовками, передает МК.RU. На него и его друга напали неизвестные. После слов на украинском языке в ход пошли ножи.

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В немецком Дюссельдорфе улице неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его друг находится в реанимации. Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины. «Неизвестные с ножами напали на спортсменов просто за то, что они — украинцы. Это произошло несколько дней назад в Дюссельдорфе, куда молодые люди прибыли на соревнования. Ермаков и его друг выступали за молодежную команду из Дюссельдорфа», — сообщила украинская федерация баскетбола в своих соцсетях. Немецкая полиция уже принялась за это дело. Опрашиваются свидетели, оказавшиеся рядом с местом преступления Украинские СМИ пишут, что баскетболист приехал в магазин за кроссовками, передает МК.RU. На него и его друга напали неизвестные. После слов на украинском языке в ход пошли ножи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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