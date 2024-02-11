11 февраля 2024

На УВЗ назвали главную мотивацию сотрудников

На «Уралвагонзаводе» назвали главной мотивацией сотрудников патриотизм
© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод
У всех сотрудников УВЗ высоко развито чувство патриотизма Фото:

Главная мотивация сотрудников «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) — патриотизм. Именно поэтому им удается работать в ускоренном темпе. Об этом заявила пресс-служба предприятия в соцсетях.

«Чувство патриотизма на данный момент является основной мотивацией для работы всего коллектива — каждый сотрудник понимает степень ответственности и уровень значимости своей работы. За текущий месяц нового 2024 года заводчанам удалось увеличить производственные темпы в два раза», — говорится в сообщении УВЗ в официальной группе «ВКонтакте».

Из-за увеличившегося объема производства на предприятии расширяют парк станков. В частности, уже подключают зуборезные и зубошлифовальные станки отечественного производства в механосборочном цехе. Растет и потребность в кадрах — расширить состав необходимо на 30-40%. На предприятие требуются оператор станков с ПУ, токарь-универсал, фрезеровщик, шлифовщик, зуборезчик. Тех, у кого нет опыта и образования, готовы обучать.

«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

Соискателей без опыта на УВЗ готовы обучать
Соискателей без опыта на УВЗ готовы обучать
Фото:

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Главная мотивация сотрудников «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) — патриотизм. Именно поэтому им удается работать в ускоренном темпе. Об этом заявила пресс-служба предприятия в соцсетях. «Чувство патриотизма на данный момент является основной мотивацией для работы всего коллектива — каждый сотрудник понимает степень ответственности и уровень значимости своей работы. За текущий месяц нового 2024 года заводчанам удалось увеличить производственные темпы в два раза», — говорится в сообщении УВЗ в официальной группе «ВКонтакте». Из-за увеличившегося объема производства на предприятии расширяют парк станков. В частности, уже подключают зуборезные и зубошлифовальные станки отечественного производства в механосборочном цехе. Растет и потребность в кадрах — расширить состав необходимо на 30-40%. На предприятие требуются оператор станков с ПУ, токарь-универсал, фрезеровщик, шлифовщик, зуборезчик. Тех, у кого нет опыта и образования, готовы обучать. «Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.
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