На УВЗ назвали главную мотивацию сотрудников

Главная мотивация сотрудников «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех) — патриотизм. Именно поэтому им удается работать в ускоренном темпе. Об этом заявила пресс-служба предприятия в соцсетях.
«Чувство патриотизма на данный момент является основной мотивацией для работы всего коллектива — каждый сотрудник понимает степень ответственности и уровень значимости своей работы. За текущий месяц нового 2024 года заводчанам удалось увеличить производственные темпы в два раза», — говорится в сообщении УВЗ в официальной группе «ВКонтакте».
Из-за увеличившегося объема производства на предприятии расширяют парк станков. В частности, уже подключают зуборезные и зубошлифовальные станки отечественного производства в механосборочном цехе. Растет и потребность в кадрах — расширить состав необходимо на 30-40%. На предприятие требуются оператор станков с ПУ, токарь-универсал, фрезеровщик, шлифовщик, зуборезчик. Тех, у кого нет опыта и образования, готовы обучать.
«Уралвагонзавод» — крупнейший поставщик военной техники для Минобороны РФ. Предприятие выпускает танки и боевые машины поддержки танков, в частности, танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.
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