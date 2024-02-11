Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала в Карталах, выпила чашечку кофе Париже, и отправилась на премьеру спектакля «Родерик» в Магнитогорск. На одной из новых постановок Магнитогорского академического драмтеатра им. А. С. Пушкина спектакле «Родерик», первая леди оценила живую музыку и живой вокал.
«После Карталов проехала через Париж, задержалась на мгновение, выпила чашечку кофе и сделала еще одну фото на фоне „Эйфелевой башни“, потому что наш Париж изумительно красив в солнечный и морозный день! И бегом в Магнитогорск, потому что там премьерный показ пьесы „Родерик“ моего любимого режиссера, художника -постановщика, Алексея Вотякова», — поделилась Ирина Текслер в своем телеграм-канале.
Супруга губернатора подчеркнула, это уже четвертый собственный спектакль Вотякова в Магнитогорском драматическом театре. При этом неожиданностью стало то, что Алексей выберет для новой постановки произведения Мартина Макдонаха.
«„Имеет ли человек право распоряжаться чужой судьбой и прервать свой или чужой полет?“ — вот вопрос, который заставит зрителя содрогаться от происходящих на сцене событий. Как несовершенен человек, сколько страстей и пороков скрывается в каждом из нас. А кто-то и вовсе их не скрывает», — поделилась впечатлениями Текслер.
По ее словам, постановщик трюков — Андрей Ганичев из Уфы- настолько реалистично с актерами реализовал замысел режиссера, что можно ощутить себя в эпицентре этих жестких отношений. На всем протяжении спектакля звучит живая музыка и живой вокал в исполнении артистов спектакля и моей любимой Лиры Андреевой — бессмертные хиты культовых рок-групп: «Nazareth», «The Rolling Stones», «Deep Purple», а с ними на контрасте вечная классика — музыка Иоганна Себастьяна Баха.
Также Текслер отметила, 25 февраля, спектакль «Лавр» режиссера Вотякова Магнитогорского театра представит свою постановку в Москве в театре Российской Армии. В прошлом году в Магнитогорске прошел фестиваль театров малых городов России, в рамках которого спектакль взял главный приз.
Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала в Карталах, выпила чашечку кофе Париже, и отправилась на премьеру спектакля «Родерик» в Магнитогорск
Фото: телеграм-канал Ирины Текслер
По словам Ирины Текслер, постановщик трюков в спектакле «Родерик» — Андрей Ганичев из Уфы- настолько реалистично с актерами реализовал замысел режиссера, что можно ощутить себя в эпицентре этих жестких отношений
Фото: телеграм-канал Ирины Текслер
На всем протяжении спектакля звучала живая музыка и живой вокал в исполнении артистов спектакля
Фото: телеграм-канал Ирины Текслер
Создатели спектакля определили его жанр как Hard Rock Comedy
Фото: телеграм-канал Ирины Текслер
В спектакле «Родерик» в центре действия оказываются обычные жители ирландского поселка
Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала в Карталах, выпила чашечку кофе Париже, и отправилась на премьеру спектакля «Родерик» в Магнитогорск. На одной из новых постановок Магнитогорского академического драмтеатра им. А. С. Пушкина спектакле «Родерик», первая леди оценила живую музыку и живой вокал. «После Карталов проехала через Париж, задержалась на мгновение, выпила чашечку кофе и сделала еще одну фото на фоне „Эйфелевой башни“, потому что наш Париж изумительно красив в солнечный и морозный день! И бегом в Магнитогорск, потому что там премьерный показ пьесы „Родерик“ моего любимого режиссера, художника -постановщика, Алексея Вотякова», — поделилась Ирина Текслер в своем телеграм-канале. Супруга губернатора подчеркнула, это уже четвертый собственный спектакль Вотякова в Магнитогорском драматическом театре. При этом неожиданностью стало то, что Алексей выберет для новой постановки произведения Мартина Макдонаха. «„Имеет ли человек право распоряжаться чужой судьбой и прервать свой или чужой полет?“ — вот вопрос, который заставит зрителя содрогаться от происходящих на сцене событий. Как несовершенен человек, сколько страстей и пороков скрывается в каждом из нас. А кто-то и вовсе их не скрывает», — поделилась впечатлениями Текслер. По ее словам, постановщик трюков — Андрей Ганичев из Уфы- настолько реалистично с актерами реализовал замысел режиссера, что можно ощутить себя в эпицентре этих жестких отношений. На всем протяжении спектакля звучит живая музыка и живой вокал в исполнении артистов спектакля и моей любимой Лиры Андреевой — бессмертные хиты культовых рок-групп: «Nazareth», «The Rolling Stones», «Deep Purple», а с ними на контрасте вечная классика — музыка Иоганна Себастьяна Баха. Также Текслер отметила, 25 февраля, спектакль «Лавр» режиссера Вотякова Магнитогорского театра представит свою постановку в Москве в театре Российской Армии. В прошлом году в Магнитогорске прошел фестиваль театров малых городов России, в рамках которого спектакль взял главный приз.