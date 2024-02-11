Жена губернатора Ирина Текслер побывала в Париже и на премьере спектакля в Магнитогорске. Фото

Жена губернатора Ирина Текслер побывала в Париже и на спектакле в Магнитогорске

12 февраля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер побывала на премьере спектакля своего любимого режиссера в Магнитогорске Фото: Илья Московец © URA.RU Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала в Карталах, выпила чашечку кофе Париже, и отправилась на премьеру спектакля «Родерик» в Магнитогорск. На одной из новых постановок Магнитогорского академического драмтеатра им. А. С. Пушкина спектакле «Родерик», первая леди оценила живую музыку и живой вокал. «После Карталов проехала через Париж, задержалась на мгновение, выпила чашечку кофе и сделала еще одну фото на фоне „Эйфелевой башни“, потому что наш Париж изумительно красив в солнечный и морозный день! И бегом в Магнитогорск, потому что там премьерный показ пьесы „Родерик“ моего любимого режиссера, художника -постановщика, Алексея Вотякова», — поделилась Ирина Текслер в своем телеграм-канале. Супруга губернатора подчеркнула, это уже четвертый собственный спектакль Вотякова в Магнитогорском драматическом театре. При этом неожиданностью стало то, что Алексей выберет для новой постановки произведения Мартина Макдонаха. «„Имеет ли человек право распоряжаться чужой судьбой и прервать свой или чужой полет?“ — вот вопрос, который заставит зрителя содрогаться от происходящих на сцене событий. Как несовершенен человек, сколько страстей и пороков скрывается в каждом из нас. А кто-то и вовсе их не скрывает», — поделилась впечатлениями Текслер. По ее словам, постановщик трюков — Андрей Ганичев из Уфы- настолько реалистично с актерами реализовал замысел режиссера, что можно ощутить себя в эпицентре этих жестких отношений. На всем протяжении спектакля звучит живая музыка и живой вокал в исполнении артистов спектакля и моей любимой Лиры Андреевой — бессмертные хиты культовых рок-групп: «Nazareth», «The Rolling Stones», «Deep Purple», а с ними на контрасте вечная классика — музыка Иоганна Себастьяна Баха. Также Текслер отметила, 25 февраля, спектакль «Лавр» режиссера Вотякова Магнитогорского театра представит свою постановку в Москве в театре Российской Армии. В прошлом году в Магнитогорске прошел фестиваль театров малых городов России, в рамках которого спектакль взял главный приз. Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала в Карталах, выпила чашечку кофе Париже, и отправилась на премьеру спектакля «Родерик» в Магнитогорск Фото: телеграм-канал Ирины Текслер По словам Ирины Текслер, постановщик трюков в спектакле «Родерик» — Андрей Ганичев из Уфы- настолько реалистично с актерами реализовал замысел режиссера, что можно ощутить себя в эпицентре этих жестких отношений Фото: телеграм-канал Ирины Текслер На всем протяжении спектакля звучала живая музыка и живой вокал в исполнении артистов спектакля Фото: телеграм-канал Ирины Текслер Создатели спектакля определили его жанр как Hard Rock Comedy Фото: телеграм-канал Ирины Текслер В спектакле «Родерик» в центре действия оказываются обычные жители ирландского поселка Фото: телеграм-канал Ирины Текслер Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала в Карталах, выпила чашечку кофе Париже, и отправилась на премьеру спектакля «Родерик» в Магнитогорск. На одной из новых постановок Магнитогорского академического драмтеатра им. А. С. Пушкина спектакле «Родерик», первая леди оценила живую музыку и живой вокал. «После Карталов проехала через Париж, задержалась на мгновение, выпила чашечку кофе и сделала еще одну фото на фоне „Эйфелевой башни“, потому что наш Париж изумительно красив в солнечный и морозный день! И бегом в Магнитогорск, потому что там премьерный показ пьесы „Родерик“ моего любимого режиссера, художника -постановщика, Алексея Вотякова», — поделилась Ирина Текслер в своем телеграм-канале. Супруга губернатора подчеркнула, это уже четвертый собственный спектакль Вотякова в Магнитогорском драматическом театре. При этом неожиданностью стало то, что Алексей выберет для новой постановки произведения Мартина Макдонаха. «„Имеет ли человек право распоряжаться чужой судьбой и прервать свой или чужой полет?“ — вот вопрос, который заставит зрителя содрогаться от происходящих на сцене событий. Как несовершенен человек, сколько страстей и пороков скрывается в каждом из нас. А кто-то и вовсе их не скрывает», — поделилась впечатлениями Текслер. По ее словам, постановщик трюков — Андрей Ганичев из Уфы- настолько реалистично с актерами реализовал замысел режиссера, что можно ощутить себя в эпицентре этих жестких отношений. На всем протяжении спектакля звучит живая музыка и живой вокал в исполнении артистов спектакля и моей любимой Лиры Андреевой — бессмертные хиты культовых рок-групп: «Nazareth», «The Rolling Stones», «Deep Purple», а с ними на контрасте вечная классика — музыка Иоганна Себастьяна Баха. Также Текслер отметила, 25 февраля, спектакль «Лавр» режиссера Вотякова Магнитогорского театра представит свою постановку в Москве в театре Российской Армии. В прошлом году в Магнитогорске прошел фестиваль театров малых городов России, в рамках которого спектакль взял главный приз.