11 февраля 2024
10 февраля 2024

Жена губернатора Ирина Текслер побывала в Париже и на премьере спектакля в Магнитогорске. Фото

Жена губернатора Ирина Текслер побывала в Париже и на спектакле в Магнитогорске
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на предпремьерном показе фильма «Портной из Бруклина». Магнитогорск, текслер ирина
Ирина Текслер побывала на премьере спектакля своего любимого режиссера в Магнитогорске Фото:

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала в Карталах, выпила чашечку кофе Париже, и отправилась на премьеру спектакля «Родерик» в Магнитогорск. На одной из новых постановок Магнитогорского академического драмтеатра им. А. С. Пушкина спектакле «Родерик», первая леди оценила живую музыку и живой вокал.

«После Карталов проехала через Париж, задержалась на мгновение, выпила чашечку кофе и сделала еще одну фото на фоне „Эйфелевой башни“, потому что наш Париж изумительно красив в солнечный и морозный день! И бегом в Магнитогорск, потому что там премьерный показ пьесы „Родерик“ моего любимого режиссера, художника -постановщика, Алексея Вотякова», — поделилась Ирина Текслер в своем телеграм-канале.

Супруга губернатора подчеркнула, это уже четвертый собственный спектакль Вотякова в Магнитогорском драматическом театре. При этом неожиданностью стало то, что Алексей выберет для новой постановки произведения Мартина Макдонаха.

«„Имеет ли человек право распоряжаться чужой судьбой и прервать свой или чужой полет?“ — вот вопрос, который заставит зрителя содрогаться от происходящих на сцене событий. Как несовершенен человек, сколько страстей и пороков скрывается в каждом из нас. А кто-то и вовсе их не скрывает», — поделилась впечатлениями Текслер.

По ее словам, постановщик трюков — Андрей Ганичев из Уфы- настолько реалистично с актерами реализовал замысел режиссера, что можно ощутить себя в эпицентре этих жестких отношений. На всем протяжении спектакля звучит живая музыка и живой вокал в исполнении артистов спектакля и моей любимой Лиры Андреевой — бессмертные хиты культовых рок-групп: «Nazareth», «The Rolling Stones», «Deep Purple», а с ними на контрасте вечная классика — музыка Иоганна Себастьяна Баха.

Также Текслер отметила, 25 февраля, спектакль «Лавр» режиссера Вотякова Магнитогорского театра представит свою постановку в Москве в театре Российской Армии. В прошлом году в Магнитогорске прошел фестиваль театров малых городов России, в рамках которого спектакль взял главный приз.

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала в Карталах, выпила чашечку кофе Париже, и отправилась на премьеру спектакля «Родерик» в Магнитогорск
Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала в Карталах, выпила чашечку кофе Париже, и отправилась на премьеру спектакля «Родерик» в Магнитогорск
Фото:
По словам Ирины Текслер, постановщик трюков в спектакле «Родерик» — Андрей Ганичев из Уфы- настолько реалистично с актерами реализовал замысел режиссера, что можно ощутить себя в эпицентре этих жестких отношений
По словам Ирины Текслер, постановщик трюков в спектакле «Родерик» — Андрей Ганичев из Уфы- настолько реалистично с актерами реализовал замысел режиссера, что можно ощутить себя в эпицентре этих жестких отношений
Фото:
На всем протяжении спектакля звучала живая музыка и живой вокал в исполнении артистов спектакля
На всем протяжении спектакля звучала живая музыка и живой вокал в исполнении артистов спектакля
Фото:
Создатели спектакля определили его жанр как Hard Rock Comedy
Создатели спектакля определили его жанр как Hard Rock Comedy
Фото:
В спектакле «Родерик» в центре действия оказываются обычные жители ирландского поселка
В спектакле «Родерик» в центре действия оказываются обычные жители ирландского поселка
Фото:
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Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина побывала в Карталах, выпила чашечку кофе Париже, и отправилась на премьеру спектакля «Родерик» в Магнитогорск. На одной из новых постановок Магнитогорского академического драмтеатра им. А. С. Пушкина спектакле «Родерик», первая леди оценила живую музыку и живой вокал. «После Карталов проехала через Париж, задержалась на мгновение, выпила чашечку кофе и сделала еще одну фото на фоне „Эйфелевой башни“, потому что наш Париж изумительно красив в солнечный и морозный день! И бегом в Магнитогорск, потому что там премьерный показ пьесы „Родерик“ моего любимого режиссера, художника -постановщика, Алексея Вотякова», — поделилась Ирина Текслер в своем телеграм-канале. Супруга губернатора подчеркнула, это уже четвертый собственный спектакль Вотякова в Магнитогорском драматическом театре. При этом неожиданностью стало то, что Алексей выберет для новой постановки произведения Мартина Макдонаха. «„Имеет ли человек право распоряжаться чужой судьбой и прервать свой или чужой полет?“ — вот вопрос, который заставит зрителя содрогаться от происходящих на сцене событий. Как несовершенен человек, сколько страстей и пороков скрывается в каждом из нас. А кто-то и вовсе их не скрывает», — поделилась впечатлениями Текслер. По ее словам, постановщик трюков — Андрей Ганичев из Уфы- настолько реалистично с актерами реализовал замысел режиссера, что можно ощутить себя в эпицентре этих жестких отношений. На всем протяжении спектакля звучит живая музыка и живой вокал в исполнении артистов спектакля и моей любимой Лиры Андреевой — бессмертные хиты культовых рок-групп: «Nazareth», «The Rolling Stones», «Deep Purple», а с ними на контрасте вечная классика — музыка Иоганна Себастьяна Баха. Также Текслер отметила, 25 февраля, спектакль «Лавр» режиссера Вотякова Магнитогорского театра представит свою постановку в Москве в театре Российской Армии. В прошлом году в Магнитогорске прошел фестиваль театров малых городов России, в рамках которого спектакль взял главный приз.
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