Мэр Челябинска Котова попросила предпринимателей очистить снег с крыш

12 февраля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Мэр обратилась к собственникам зданий с просьбой сбрасывать снег с крыш Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Котова попросила предпринимателей расчищать крыши предприятий от свисающих снежных навалов, убирать территории и вовремя вывозить снег. На аппаратном совещании 12 февраля мэр поручила донести просьбу до владельцев компаний и крупных предприятий. «Обращение к предприятиям, к собственникам зданий и сооружений, сегодня у меня будет такое: ту снежную массу, которая сейчас есть на кровлях, ее постараться сбрасывать. Эта неделя еще холодная, и нужно постараться все убрать. На следующей неделе начнет таять, а высота снега на кровлях очень большая, она будет давить. Крупные объекты, социальные объекты, магазины — просьба взять на контроль», — обратилась Котова к собравшимся. Особый акцент на расчистке кровли домов от нависающих снежных навалов мэр сделала, потому что уже есть два случая, когда снежными глыбами продавило кровлю двух некапитальных объектов. Это навесы на Китайском рынке и входная группа ТК «Калибр». Также глава города поручила сосредоточиться на вывозе снега, особенно там, где страдает видимость на пешеходных переходах и выездах, регулярно расчищать тротуары и парковки. Мэр распорядилась синхронизировать данную работу на общественных территориях, поскольку иногда снег из дворов вытаскивается и складируется на дорожной сети.

Котова попросила предпринимателей расчищать крыши предприятий от свисающих снежных навалов, убирать территории и вовремя вывозить снег. На аппаратном совещании 12 февраля мэр поручила донести просьбу до владельцев компаний и крупных предприятий. «Обращение к предприятиям, к собственникам зданий и сооружений, сегодня у меня будет такое: ту снежную массу, которая сейчас есть на кровлях, ее постараться сбрасывать. Эта неделя еще холодная, и нужно постараться все убрать. На следующей неделе начнет таять, а высота снега на кровлях очень большая, она будет давить. Крупные объекты, социальные объекты, магазины — просьба взять на контроль», — обратилась Котова к собравшимся. Особый акцент на расчистке кровли домов от нависающих снежных навалов мэр сделала, потому что уже есть два случая, когда снежными глыбами продавило кровлю двух некапитальных объектов. Это навесы на Китайском рынке и входная группа ТК «Калибр». Также глава города поручила сосредоточиться на вывозе снега, особенно там, где страдает видимость на пешеходных переходах и выездах, регулярно расчищать тротуары и парковки. Мэр распорядилась синхронизировать данную работу на общественных территориях, поскольку иногда снег из дворов вытаскивается и складируется на дорожной сети.