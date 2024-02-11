В Ноябрьске ОМОН проверил ночной клуб

Жители Ноябрьска обсуждают визит ОМОН в ночной клуб LOFT

12 февраля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске ОМОН проверил ночной клуб LOFT Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь с 10 на 11 февраля сотрудники ОМОН работали в ночном клубе LOFT. Информация об этом опубликована в социальных сетях, визит силовиков в клуб обсуждают жители в комментариях. «В LOFT ОМОН. Положили всех и увезли без объяснения причин. Причиной могла быть поножовщина в баре, а может, просто [наркоманов] ловили», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Ямальцы обсуждают событие в комментариях к посту. «Надо просто закрыть это заведение», — предлагает Наталья. «Попахивает наркотиками», — предполагает Дмитрий. «Такие проверки — это просто супер-идея, надо проводить почаще», — считает Анастасия М. «В Ноябрьске [такие визиты] становятся популярными», — сообщает Анастасия Р. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного управления Росгвардии с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также сообщить о причинах рейда. На момент публикации новости ответ не получен.

В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь с 10 на 11 февраля сотрудники ОМОН работали в ночном клубе LOFT. Информация об этом опубликована в социальных сетях, визит силовиков в клуб обсуждают жители в комментариях. «В LOFT ОМОН. Положили всех и увезли без объяснения причин. Причиной могла быть поножовщина в баре, а может, просто [наркоманов] ловили», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте». Ямальцы обсуждают событие в комментариях к посту. «Надо просто закрыть это заведение», — предлагает Наталья. «Попахивает наркотиками», — предполагает Дмитрий. «Такие проверки — это просто супер-идея, надо проводить почаще», — считает Анастасия М. «В Ноябрьске [такие визиты] становятся популярными», — сообщает Анастасия Р. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу окружного управления Росгвардии с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию, а также сообщить о причинах рейда. На момент публикации новости ответ не получен.