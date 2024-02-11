Насекомое в супе обнаружил один из учеников (архивное фото)
В салехардской средней школе №3 ученики пожаловались на обнаруженного в тарелке с супом комара. Сообщение с фото появилось в мессенджере Telegram.
«В третьей школе ученики начали замечать комаров, мошек в своих тарелках. Обратите на это внимание», — написал неизвестный в telegram-канале «Вечерний Салехард». Сообщение сопровождается фотографией, где в еде плавает комар.
Корреспондент URA.RU направил запрос в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» для получения комментария по данному сообщению. На момент публикации ответ не поступил.
Комар с школьном питании
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