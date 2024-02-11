11 февраля 2024
10 февраля 2024

В школе Салехарда ученикам подали суп с картошкой и комаром. Фото

В школе №3 в Салехарде ученик обнаружил комара в тарелке с едой
© Служба новостей «URA.RU»
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Постные блюда в столовых. Челябинск, овощной суп, еда
Насекомое в супе обнаружил один из учеников (архивное фото) Фото:

В салехардской средней школе №3 ученики пожаловались на обнаруженного в тарелке с супом комара. Сообщение с фото появилось в мессенджере Telegram.

«В третьей школе ученики начали замечать комаров, мошек в своих тарелках. Обратите на это внимание», — написал неизвестный в telegram-канале «Вечерний Салехард». Сообщение сопровождается фотографией, где в еде плавает комар.

Корреспондент URA.RU направил запрос в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» для получения комментария по данному сообщению. На момент публикации ответ не поступил.

Комар с школьном питании
Комар с школьном питании
Фото:

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В салехардской средней школе №3 ученики пожаловались на обнаруженного в тарелке с супом комара. Сообщение с фото появилось в мессенджере Telegram. «В третьей школе ученики начали замечать комаров, мошек в своих тарелках. Обратите на это внимание», — написал неизвестный в telegram-канале «Вечерний Салехард». Сообщение сопровождается фотографией, где в еде плавает комар. Корреспондент URA.RU направил запрос в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» для получения комментария по данному сообщению. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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