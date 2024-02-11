Мэр Челябинска Котова потребовала срочно убрать снег и колеи во дворах

Глава Челябинска Наталья Котова поручила срочно убрать снег и колеи во дворах, препятствующие, в том числе, вывозу мусора. Также на аппаратном совещании 12 февраля мэр распорядилась усилить поиск владельцев брошенных вблизи контейнерных площадок машин.
«По колейности, которая есть сейчас в межквартальных проездах и в дворовых территориях, работы еще очень много. Здесь нужно сосредоточиться, колейность мешает вывозу мусора. Нужно усилить поиск владельцев брошенных вблизи контейнерных площадок машин, из-за которых также сложно вывозить мусор с площадок», — отмечает Котова.
Также мэр поручила главам районов лично проверить количество дворников, убирающих территории возле многоквартирных домов. В случае нарушений начать работу с управляющими компаниями с привлечением управления благоустройства и ГЖИ.
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