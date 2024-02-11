11 февраля 2024

Мэр Челябинска Котова потребовала срочно убрать снег и колеи во дворах

Мэр Челябинска Котова потребовала убрать снег и колеи во дворах
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Натальей Котовой. Челябинск, портрет, котова наталья
Котова подчеркнула, что колеи и брошенные во дворах машины препятствует вывозу мусора Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова поручила срочно убрать снег и колеи во дворах, препятствующие, в том числе, вывозу мусора. Также на аппаратном совещании 12 февраля мэр распорядилась усилить поиск владельцев брошенных вблизи контейнерных площадок машин.

«По колейности, которая есть сейчас в межквартальных проездах и в дворовых территориях, работы еще очень много. Здесь нужно сосредоточиться, колейность мешает вывозу мусора. Нужно усилить поиск владельцев брошенных вблизи контейнерных площадок машин, из-за которых также сложно вывозить мусор с площадок», — отмечает Котова.

Также мэр поручила главам районов лично проверить количество дворников, убирающих территории возле многоквартирных домов. В случае нарушений начать работу с управляющими компаниями с привлечением управления благоустройства и ГЖИ.

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Глава Челябинска Наталья Котова поручила срочно убрать снег и колеи во дворах, препятствующие, в том числе, вывозу мусора. Также на аппаратном совещании 12 февраля мэр распорядилась усилить поиск владельцев брошенных вблизи контейнерных площадок машин. «По колейности, которая есть сейчас в межквартальных проездах и в дворовых территориях, работы еще очень много. Здесь нужно сосредоточиться, колейность мешает вывозу мусора. Нужно усилить поиск владельцев брошенных вблизи контейнерных площадок машин, из-за которых также сложно вывозить мусор с площадок», — отмечает Котова. Также мэр поручила главам районов лично проверить количество дворников, убирающих территории возле многоквартирных домов. В случае нарушений начать работу с управляющими компаниями с привлечением управления благоустройства и ГЖИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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