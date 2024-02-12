Автомобиль Александра Воробьева вылетел на встречку и врезался в ВАЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший депутат Металлургического райсовета Челябинска, руководитель трех строительных фирм («Метчелстрой», «Созидание» и «Честр») Александр Воробьев устроил смертельное ДТП. Его Land Rover вылетел на встречку и врезался в ВАЗ-2106. В пресс-службе УГИБДД региона не стали называть личности участников аварии, сообщив лишь, что водитель отечественной легковушки от удара скончался на месте.

«На 12-м километре автодороги Шагол — Красное поле — Западный обход Челябинска, по предварительной информации, водитель 1957 года рождения, управляя автомобилем Land Rover, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения (выезд на данном участке разрешен) и совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2106. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 1972 года рождения скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

По данным URA.RU, ДТП произошло рано утром 9 февраля. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении бывшего депутата уголовного дела по ч.3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

URA.RU связалось с Воробьевым. Он от комментариев отказался.

Воробьеву 19 февраля исполнится 67 лет. Свою карьеру он начинал мастером строительного управления «Прокатстрой» треста «Челябметаллургстрой». Дослужился до должности начальника управления. В 2009 году возглавил Союз строителей Челябинска. А с 2014 по 2019 год состоял в совете депутатов Металлургического района города.