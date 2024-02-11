Отец Киприан опроверг информацию об обмане мошенниками

Монах отец Киприан сообщил, что информация о том, что его обманули мошенники, не соответствует действительности. Об этом сообщил telegram-канал РИА Новости.
«Ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан опроверг РИА Новости сообщения о том, что он якобы стал жертвой мошенников. Он назвал такую информацию враньем», — указано в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что отец Киприан (Валерий Бурков, бывший депутат Курганской облдумы) был обманут мошенниками. Как сообщалось в telegram-каналах, точная сумма ущерба была неизвестна, но якобы не менее 1,5 млн рублей. С отцом Киприаном, по данным СМИ, связывались лже-сотрудники Федеральной службы безопасности.
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