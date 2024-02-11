11 февраля 2024

Отец Киприан опроверг информацию об обмане мошенниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление победителей конкурса военных фотокорреспондентов в МИА "Россия Сегодня". Москва, киприан
Отец Киприан, по его словам, не сталкивался с мошенниками Фото:

Монах отец Киприан сообщил, что информация о том, что его обманули мошенники, не соответствует действительности. Об этом сообщил telegram-канал РИА Новости.

«Ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан опроверг РИА Новости сообщения о том, что он якобы стал жертвой мошенников. Он назвал такую информацию враньем», — указано в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что отец Киприан (Валерий Бурков, бывший депутат Курганской облдумы) был обманут мошенниками. Как сообщалось в telegram-каналах, точная сумма ущерба была неизвестна, но якобы не менее 1,5 млн рублей. С отцом Киприаном, по данным СМИ, связывались лже-сотрудники Федеральной службы безопасности.

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Монах отец Киприан сообщил, что информация о том, что его обманули мошенники, не соответствует действительности. Об этом сообщил telegram-канал РИА Новости. «Ветеран афганской войны, герой Советского Союза инок Киприан опроверг РИА Новости сообщения о том, что он якобы стал жертвой мошенников. Он назвал такую информацию враньем», — указано в telegram-канале. Ранее сообщалось, что отец Киприан (Валерий Бурков, бывший депутат Курганской облдумы) был обманут мошенниками. Как сообщалось в telegram-каналах, точная сумма ущерба была неизвестна, но якобы не менее 1,5 млн рублей. С отцом Киприаном, по данным СМИ, связывались лже-сотрудники Федеральной службы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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