Курганский экс-депутат отец Киприан попался на уловку мошенников

12 февраля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Точная сумма, которую потерял отец Киприан из-за мошенников, уточняется силовыми ведомствами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший депутат Курганской облдумы Валерий Бурков, который стал монахом отцом Киприаном, пострадал от обмана мошенников дважды. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «На днях мужчине в Telegram позвонили „сотрудники ФСБ“ и рассказали, что среди героев СССР произошла утечка данных и все денежные средства надо срочно спасать. Бурков поверил, снял все накопления и перевел мошенникам. Злоумышленникам показалось мало, они еще раз набрали монаха и убедили, что необходимо взять кредит на 1,5 миллиона рублей — тот оформил займ и отправил деньги вновь», — указано в telegram-канале. Также telegram-канал сообщает, что при попытке мошенников обмануть отца Киприана в очередной раз рядом с ним находился его сын, который услышал разговор и сделал вывод, что разговор ведет не представитель силовых структур. Полиция, по данным канала, проверяет факты, а точная сумма ущерба только подсчитывается. Корреспондент URA.RU пытался связаться с Бурковым. Получить комментарий не удалось — священник не ответил на звонок. Валерию Буркову 66 лет. Он был авиационным военным штурманом, полковником запаса. С 1991 по 1993 год был первым советником президента РФ, позднее стал автором и исполнителем песен об афганской войне. Монашеский постриг Бурков принял в 2016 году.

Бывший депутат Курганской облдумы Валерий Бурков, который стал монахом отцом Киприаном, пострадал от обмана мошенников дважды. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «На днях мужчине в Telegram позвонили „сотрудники ФСБ“ и рассказали, что среди героев СССР произошла утечка данных и все денежные средства надо срочно спасать. Бурков поверил, снял все накопления и перевел мошенникам. Злоумышленникам показалось мало, они еще раз набрали монаха и убедили, что необходимо взять кредит на 1,5 миллиона рублей — тот оформил займ и отправил деньги вновь», — указано в telegram-канале. Также telegram-канал сообщает, что при попытке мошенников обмануть отца Киприана в очередной раз рядом с ним находился его сын, который услышал разговор и сделал вывод, что разговор ведет не представитель силовых структур. Полиция, по данным канала, проверяет факты, а точная сумма ущерба только подсчитывается. Корреспондент URA.RU пытался связаться с Бурковым. Получить комментарий не удалось — священник не ответил на звонок. Валерию Буркову 66 лет. Он был авиационным военным штурманом, полковником запаса. С 1991 по 1993 год был первым советником президента РФ, позднее стал автором и исполнителем песен об афганской войне. Монашеский постриг Бурков принял в 2016 году.