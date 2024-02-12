Пермяки обсуждают загадочную гибель жителя Осы

Пермяк погиб после того, как был облит горючим и подожжен

12 февраля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Мужчина после трех дней мучений скончался в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Осы Данил Шестаков погиб 6 февраля в реанимации городской больницы. Там он оказался после того, как его в гостях облили легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли. Близкие погибшего мужчины не верят в то, что он мог сделать это самостоятельно. Все произошло 3 февраля. Шестаков и его жена отправились в гости к своим знакомым. Там все выпивали алкогольные напитки. В какой-то момент жена погибшего услышала его крики из другой комнаты, а когда вбежала туда, то увидела, что ее муж горит. «Я потушила огонь и вызвала медиков, которые отправили Данила в больницу», — рассказала жена погибшего 59.RU. В беседе с изданием жена погибшего заявила, что в тот вечер между ее мужем и хозяевами дома, где они выпивали, произошел конфликт. Сами хозяева дома утверждают, что не видели, как все произошло. Супруга погибшего мужчины не верит, что он мог сам такое сделать. 8 февраля мужчину похоронили. Сейчас в причинах гибели пермяка разбираются следователи.

Житель Осы Данил Шестаков погиб 6 февраля в реанимации городской больницы. Там он оказался после того, как его в гостях облили легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли. Близкие погибшего мужчины не верят в то, что он мог сделать это самостоятельно. Все произошло 3 февраля. Шестаков и его жена отправились в гости к своим знакомым. Там все выпивали алкогольные напитки. В какой-то момент жена погибшего услышала его крики из другой комнаты, а когда вбежала туда, то увидела, что ее муж горит. «Я потушила огонь и вызвала медиков, которые отправили Данила в больницу», — рассказала жена погибшего 59.RU. В беседе с изданием жена погибшего заявила, что в тот вечер между ее мужем и хозяевами дома, где они выпивали, произошел конфликт. Сами хозяева дома утверждают, что не видели, как все произошло. Супруга погибшего мужчины не верит, что он мог сам такое сделать. 8 февраля мужчину похоронили. Сейчас в причинах гибели пермяка разбираются следователи.