11 февраля 2024

В ЯНАО жители села остались без медицинского обследования

В ЯНАО выездная бригада медиков-специалистов не доехала до отдаленного села
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, снег, зима, медицина, медицинская помощь, скорая помошь
Жители села Халясавэй остались без планового медосмотра из-за погоды Фото:

В Пуровском районе ЯНАО жители села Халясавэй не дождались приезда врачей-специалистов из районной больницы. Выезд бригады был отменен из-за погоды, сообщили в Тарко-Салинской ЦРБ.

«Выезд в [Халясавэй] передвижного медицинского комплекса и мобильной бригады врачей Тарко-Салинской ЦРБ, запланированный на 12 февраля, отменяется в связи с неблагоприятными погодными условиями. О приезде специалистов обязательно сообщим дополнительно, он переносится на более поздние даты», — сообщают представители районной больницы в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В состав выездной бригады входят врачи: терапевт, эндокринолог, невролог, кардиолог и врач УЗИ-диагностики. Жители отдаленных сел могут проконсультироваться с узкими специалистами, скорректировать прием лекарственных препаратов, а также снять электрокардиограмму и пройти другие исследования.

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В Пуровском районе ЯНАО жители села Халясавэй не дождались приезда врачей-специалистов из районной больницы. Выезд бригады был отменен из-за погоды, сообщили в Тарко-Салинской ЦРБ. «Выезд в [Халясавэй] передвижного медицинского комплекса и мобильной бригады врачей Тарко-Салинской ЦРБ, запланированный на 12 февраля, отменяется в связи с неблагоприятными погодными условиями. О приезде специалистов обязательно сообщим дополнительно, он переносится на более поздние даты», — сообщают представители районной больницы в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В состав выездной бригады входят врачи: терапевт, эндокринолог, невролог, кардиолог и врач УЗИ-диагностики. Жители отдаленных сел могут проконсультироваться с узкими специалистами, скорректировать прием лекарственных препаратов, а также снять электрокардиограмму и пройти другие исследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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