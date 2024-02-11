В ЯНАО жители села остались без медицинского обследования

В ЯНАО выездная бригада медиков-специалистов не доехала до отдаленного села

12 февраля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Жители села Халясавэй остались без планового медосмотра из-за погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО жители села Халясавэй не дождались приезда врачей-специалистов из районной больницы. Выезд бригады был отменен из-за погоды, сообщили в Тарко-Салинской ЦРБ. «Выезд в [Халясавэй] передвижного медицинского комплекса и мобильной бригады врачей Тарко-Салинской ЦРБ, запланированный на 12 февраля, отменяется в связи с неблагоприятными погодными условиями. О приезде специалистов обязательно сообщим дополнительно, он переносится на более поздние даты», — сообщают представители районной больницы в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В состав выездной бригады входят врачи: терапевт, эндокринолог, невролог, кардиолог и врач УЗИ-диагностики. Жители отдаленных сел могут проконсультироваться с узкими специалистами, скорректировать прием лекарственных препаратов, а также снять электрокардиограмму и пройти другие исследования.

В Пуровском районе ЯНАО жители села Халясавэй не дождались приезда врачей-специалистов из районной больницы. Выезд бригады был отменен из-за погоды, сообщили в Тарко-Салинской ЦРБ. «Выезд в [Халясавэй] передвижного медицинского комплекса и мобильной бригады врачей Тарко-Салинской ЦРБ, запланированный на 12 февраля, отменяется в связи с неблагоприятными погодными условиями. О приезде специалистов обязательно сообщим дополнительно, он переносится на более поздние даты», — сообщают представители районной больницы в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В состав выездной бригады входят врачи: терапевт, эндокринолог, невролог, кардиолог и врач УЗИ-диагностики. Жители отдаленных сел могут проконсультироваться с узкими специалистами, скорректировать прием лекарственных препаратов, а также снять электрокардиограмму и пройти другие исследования.