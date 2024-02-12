На Курган надвигаются морозы под -40 градусов. Скрин

12 февраля 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

В Курганской области похолодает до -39 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Резкие изменения погоды в Кургане и области В Курганской области ночью 15 февраля ожидаются морозы до -39 градусов. Информация об этом опубликована на сайте регионального Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). В такую погоду сотрудники Госавтоинспекции и МЧС региона рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, а гражданам лишний раз не выходить из дома. «Прогноз погоды по Курганской области на 15 февраля. Температура ночью: -29,-34, местами до -39 градусов. Максимальная температура днем до -28 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте регионального ЦГМС. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прогнозируют снегопад и 30-градусные морозы. По словам синоптика-любителя Илья Винштейна, пик морозов ожидается с 15 по 17 февраля. По его данным, похолодание будет сопровождаться порывистым ветром и снегом. В Курганскую область идут морозы до -39 градусов Скрин: сайт Курганского ЦГМС

В Курганской области ночью 15 февраля ожидаются морозы до -39 градусов. Информация об этом опубликована на сайте регионального Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). В такую погоду сотрудники Госавтоинспекции и МЧС региона рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, а гражданам лишний раз не выходить из дома. «Прогноз погоды по Курганской области на 15 февраля. Температура ночью: -29,-34, местами до -39 градусов. Максимальная температура днем до -28 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте регионального ЦГМС. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прогнозируют снегопад и 30-градусные морозы. По словам синоптика-любителя Илья Винштейна, пик морозов ожидается с 15 по 17 февраля. По его данным, похолодание будет сопровождаться порывистым ветром и снегом.