В Курганской области ночью 15 февраля ожидаются морозы до -39 градусов. Информация об этом опубликована на сайте регионального Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). В такую погоду сотрудники Госавтоинспекции и МЧС региона рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, а гражданам лишний раз не выходить из дома.
«Прогноз погоды по Курганской области на 15 февраля. Температура ночью: -29,-34, местами до -39 градусов. Максимальная температура днем до -28 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте регионального ЦГМС.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане прогнозируют снегопад и 30-градусные морозы. По словам синоптика-любителя Илья Винштейна, пик морозов ожидается с 15 по 17 февраля. По его данным, похолодание будет сопровождаться порывистым ветром и снегом.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.