На Курган надвигаются морозы под -40 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курган морозы , зима, холод, мороз
В Курганской области похолодает до -39 градусов Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской области ночью 15 февраля ожидаются морозы до -39 градусов. Информация об этом опубликована на сайте регионального Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). В такую погоду сотрудники Госавтоинспекции и МЧС региона рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, а гражданам лишний раз не выходить из дома.

«Прогноз погоды по Курганской области на 15 февраля. Температура ночью: -29,-34, местами до -39 градусов. Максимальная температура днем до -28 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте регионального ЦГМС.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане прогнозируют снегопад и 30-градусные морозы. По словам синоптика-любителя Илья Винштейна, пик морозов ожидается с 15 по 17 февраля. По его данным, похолодание будет сопровождаться порывистым ветром и снегом.

В Курганскую область идут морозы до -39 градусов
В Курганскую область идут морозы до -39 градусов

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области ночью 15 февраля ожидаются морозы до -39 градусов. Информация об этом опубликована на сайте регионального Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). В такую погоду сотрудники Госавтоинспекции и МЧС региона рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок, а гражданам лишний раз не выходить из дома. «Прогноз погоды по Курганской области на 15 февраля. Температура ночью: -29,-34, местами до -39 градусов. Максимальная температура днем до -28 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков», — указано на сайте регионального ЦГМС. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прогнозируют снегопад и 30-градусные морозы. По словам синоптика-любителя Илья Винштейна, пик морозов ожидается с 15 по 17 февраля. По его данным, похолодание будет сопровождаться порывистым ветром и снегом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...