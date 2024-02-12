Тюменских коммунистов обвинили в пропаганде нацизма

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест, коммунисты
На тюменскую КПРФ пожаловались в прокуратуру, СК и президенту Фото:

«Коммунисты России» написали жалобу на тюменский обком КПРФ в прокуратуру, СК и даже в приемную президента. Все из-за того, что в соцсетях тюменского обкома появился пост с фотографией и цитатой фашистского идеолога Йозефа Геббельса. Письмо в URA.RU попало от источника, близкого к руководству «Коммунистов России».

«Считаю, что размещение материала направлено на реабилитацию нацизма, является распространением фашистской идеологии. Руководители тюменского обкома КПРФ должны осознавать, чью фотографию они публикуют. Статья с фото Геббельса входит в противоречие с Конституцией РФ», — сказано в письме, подписанном первым секретарем Комроссов ЕвгениейСафиевой.

Женщина также потребовала возбудить уголовное дело в отношении редактора сайта «КПРФ72». По документам редактор — глава обкома Тамара Казанцева.

Ранее тюменские коммунисты опубликовали пост с критикой местных СМИ. В материале они использовали фотографию Геббельса, а также процитировали Гитлера. На данный момент фотография к публикации изменена.

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«Коммунисты России» написали жалобу на тюменский обком КПРФ в прокуратуру, СК и даже в приемную президента. Все из-за того, что в соцсетях тюменского обкома появился пост с фотографией и цитатой фашистского идеолога Йозефа Геббельса. Письмо в URA.RU попало от источника, близкого к руководству «Коммунистов России». «Считаю, что размещение материала направлено на реабилитацию нацизма, является распространением фашистской идеологии. Руководители тюменского обкома КПРФ должны осознавать, чью фотографию они публикуют. Статья с фото Геббельса входит в противоречие с Конституцией РФ», — сказано в письме, подписанном первым секретарем Комроссов ЕвгениейСафиевой. Женщина также потребовала возбудить уголовное дело в отношении редактора сайта «КПРФ72». По документам редактор — глава обкома Тамара Казанцева. Ранее тюменские коммунисты опубликовали пост с критикой местных СМИ. В материале они использовали фотографию Геббельса, а также процитировали Гитлера. На данный момент фотография к публикации изменена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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