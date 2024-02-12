«Ростех» просил суд учесть извинения фигурантов дела о вымогательстве
«Ростех» призывал суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве. Об этом сообщил представитель главы корпорации Сергея Чемезова.
«Ростех» просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве, учесть принесенные ими извинения», — рассказал представитель. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Хамовнический суд Москвы огласил приговор бывшему коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову. Он получил 7,5 года колонии. Дело касается вымогательства у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
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