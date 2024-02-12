Гастрокоманда из Питера, признанная в мире, перенесла открытие бара в Екатеринбурге

Заведение от питерского бара El Copitas откроют в Екатеринбурге летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Grinvich freak fashion show в ТЦ "Гринвич". Екатеринбург, бармен, коктейли, бар
К лету у публики появится новое место для дегустации коктейлей (архивное фото) Фото:

Команда питерского заведения El Copitas, которое входит в топ-50 баров мира, перенесла запуск новой барной локации Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в ASADO Group.

Новый бар планировали открыть к концу 2023 года, чуть позже речь шла о весне 2024 года, но сроки вновь пришлось сдвинуть. «Заведение откроется только летом», — пояснили представители ASADO Group и уточнили, что ремонтные работы на первом этаже идут полным ходом.

В мае прошлого года стало известно, что в элитном ЖК «Тихвин» откроется заведение от питерского бара El Copitas. Стоимость проекта — более 20 млн рублей. Предполагается, что новое место не будет делать акцент на ночных танцах, а сосредоточится на эстетике напитков и барной культуре.

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Команда питерского заведения El Copitas, которое входит в топ-50 баров мира, перенесла запуск новой барной локации Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в ASADO Group. Новый бар планировали открыть к концу 2023 года, чуть позже речь шла о весне 2024 года, но сроки вновь пришлось сдвинуть. «Заведение откроется только летом», — пояснили представители ASADO Group и уточнили, что ремонтные работы на первом этаже идут полным ходом. В мае прошлого года стало известно, что в элитном ЖК «Тихвин» откроется заведение от питерского бара El Copitas. Стоимость проекта — более 20 млн рублей. Предполагается, что новое место не будет делать акцент на ночных танцах, а сосредоточится на эстетике напитков и барной культуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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