Гастрокоманда из Питера, признанная в мире, перенесла открытие бара в Екатеринбурге

Команда питерского заведения El Copitas, которое входит в топ-50 баров мира, перенесла запуск новой барной локации Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в ASADO Group.
Новый бар планировали открыть к концу 2023 года, чуть позже речь шла о весне 2024 года, но сроки вновь пришлось сдвинуть. «Заведение откроется только летом», — пояснили представители ASADO Group и уточнили, что ремонтные работы на первом этаже идут полным ходом.
В мае прошлого года стало известно, что в элитном ЖК «Тихвин» откроется заведение от питерского бара El Copitas. Стоимость проекта — более 20 млн рублей. Предполагается, что новое место не будет делать акцент на ночных танцах, а сосредоточится на эстетике напитков и барной культуре.
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