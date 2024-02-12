Налоговая банкротит подрядчика, который строит пятизвездочную гостиницу Кургана

Налоговая служба через суд требует банкротства компании «Посад», которая является подрядчиком пятизвездочной гостиницы в Кургане. Информация об этом размещена в картотеке.
«Федеральная налоговая служба России обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО „Посад“. Ведомство требует признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в картотеке суда. Также налоговая ходатайствует об утверждении арбитражного управляющего.
Компания «Посад» занимается строительством гостиницы по улице Куйбышева, 44. Изначально объект должны были завершить в конце 2023 года, однако сроки затянулись.
Ранее URA.RU писало, что фонд курганских властей банкротит бизнесмена, которого судят за махинации. По данным микрокредитной компании, предприниматель и экс-спикера районной думы Исмаил Ялхороев должен им более миллиона рублей. Также сообщалось, что в Кургане банкротят застройщика, которым владел челябинский бизнесмен. Судебное дело идет против предприятия «ПСК «Строй-Т».
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