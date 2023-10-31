В Кургане банкротят застройщика, которым владел челябинский бизнесмен

Курганскую компанию «Специализированный застройщик ПСК «Строй-Т», которой ранее владел челябинский бизнесмен Тимофей Шейкин, банкротят кредиторы. Информация об этом размещена на сервисе СБИС.
«ООО «Специализированный застройщик ПСК «Строй-Т», город Курган. Находится в процессе ликвидации. Ликвидатор: Лев Михайловский», — говорится в открытой информации.
В отношении «СЗ ПСК «Строй-Т» идет судебное дело, иск по которому подан двумя кредиторами. Компанию-должника, которой до конца июня 2023 года владел предприниматель из Челябинска Тимофей Шейкин, требуют признать банкротом и утвердить арбитражного управляющего. Соответствующее заявление и ходатайство поданы кредиторами Юлией Козловой и Анной Пудовкиной в Курганский арбитражный суд.
Компания «СЗ ПСК «Строй-Т» была основана в марте 2017 года. Стоимость бизнеса оценивается в 103,5 млн рублей. По данным за 2022 год, выручка предприятия составляла более 97 млн рублей.
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