В Кургане банкротят застройщика, которым владел челябинский бизнесмен Кредиторы пытаются обанкротить застройщика «ПСК «Строй-Т» из Кургана 31 октября 2023 в 08:35 Размер текста - 17 + Кредиторы банкротят застройщика из Кургана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганскую компанию «Специализированный застройщик ПСК «Строй-Т», которой ранее владел челябинский бизнесмен Тимофей Шейкин, банкротят кредиторы. Информация об этом размещена на сервисе СБИС. «ООО «Специализированный застройщик ПСК «Строй-Т», город Курган. Находится в процессе ликвидации. Ликвидатор: Лев Михайловский», — говорится в открытой информации. В отношении «СЗ ПСК «Строй-Т» идет судебное дело, иск по которому подан двумя кредиторами. Компанию-должника, которой до конца июня 2023 года владел предприниматель из Челябинска Тимофей Шейкин, требуют признать банкротом и утвердить арбитражного управляющего. Соответствующее заявление и ходатайство поданы кредиторами Юлией Козловой и Анной Пудовкиной в Курганский арбитражный суд. Компания «СЗ ПСК «Строй-Т» была основана в марте 2017 года. Стоимость бизнеса оценивается в 103,5 млн рублей. По данным за 2022 год, выручка предприятия составляла более 97 млн рублей. Курганскую компанию «Специализированный застройщик ПСК «Строй-Т», которой ранее владел челябинский бизнесмен Тимофей Шейкин, банкротят кредиторы. Информация об этом размещена на сервисе СБИС. «ООО «Специализированный застройщик ПСК «Строй-Т», город Курган. Находится в процессе ликвидации. Ликвидатор: Лев Михайловский», — говорится в открытой информации. В отношении «СЗ ПСК «Строй-Т» идет судебное дело, иск по которому подан двумя кредиторами. Компанию-должника, которой до конца июня 2023 года владел предприниматель из Челябинска Тимофей Шейкин, требуют признать банкротом и утвердить арбитражного управляющего. Соответствующее заявление и ходатайство поданы кредиторами Юлией Козловой и Анной Пудовкиной в Курганский арбитражный суд. Компания «СЗ ПСК «Строй-Т» была основана в марте 2017 года. Стоимость бизнеса оценивается в 103,5 млн рублей. По данным за 2022 год, выручка предприятия составляла более 97 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям