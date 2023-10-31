В Кургане банкротят застройщика, которым владел челябинский бизнесмен

Кредиторы пытаются обанкротить застройщика «ПСК «Строй-Т» из Кургана
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Кредиторы банкротят застройщика из Кургана Фото:

Курганскую компанию «Специализированный застройщик ПСК «Строй-Т», которой ранее владел челябинский бизнесмен Тимофей Шейкин, банкротят кредиторы. Информация об этом размещена на сервисе СБИС.

«ООО «Специализированный застройщик ПСК «Строй-Т», город Курган. Находится в процессе ликвидации. Ликвидатор: Лев Михайловский», — говорится в открытой информации.

В отношении «СЗ ПСК «Строй-Т» идет судебное дело, иск по которому подан двумя кредиторами. Компанию-должника, которой до конца июня 2023 года владел предприниматель из Челябинска Тимофей Шейкин, требуют признать банкротом и утвердить арбитражного управляющего. Соответствующее заявление и ходатайство поданы кредиторами Юлией Козловой и Анной Пудовкиной в Курганский арбитражный суд.

Компания «СЗ ПСК «Строй-Т» была основана в марте 2017 года. Стоимость бизнеса оценивается в 103,5 млн рублей. По данным за 2022 год, выручка предприятия составляла более 97 млн рублей.

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Курганскую компанию «Специализированный застройщик ПСК «Строй-Т», которой ранее владел челябинский бизнесмен Тимофей Шейкин, банкротят кредиторы. Информация об этом размещена на сервисе СБИС. «ООО «Специализированный застройщик ПСК «Строй-Т», город Курган. Находится в процессе ликвидации. Ликвидатор: Лев Михайловский», — говорится в открытой информации. В отношении «СЗ ПСК «Строй-Т» идет судебное дело, иск по которому подан двумя кредиторами. Компанию-должника, которой до конца июня 2023 года владел предприниматель из Челябинска Тимофей Шейкин, требуют признать банкротом и утвердить арбитражного управляющего. Соответствующее заявление и ходатайство поданы кредиторами Юлией Козловой и Анной Пудовкиной в Курганский арбитражный суд. Компания «СЗ ПСК «Строй-Т» была основана в марте 2017 года. Стоимость бизнеса оценивается в 103,5 млн рублей. По данным за 2022 год, выручка предприятия составляла более 97 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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