Гостиницу планируют начать строить в 2021 году (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане в конце года начнется строительство пятизвездочной гостинцы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Гостиница категории 5* по адресу г. Курган, ул. Куйбышева, 44. Застройщик: ООО „РКС“. Подрядчик: ООО „Посад“», — указано в паспорте объекта, размещенном на территории будущей гостиницы.

По данным, указанным в документе, строительство начнется в четвертом квартале 2021 года, а закончится в четвертом квартале 2023 года. Разрешение на строительство было выдано городской мэрией 28 января.

URA.RU попыталось дозвониться до директора компании-застройщика Натальи Пановой. В приемной сказали, что руководителя не было на месте, но пообещали передать ей просьбу корреспондента связаться.

По данным Свердловскстата, в январе—марте работа всех кафе, ресторанов, гостиниц и компаний в сфере здравоохранения в Курганской области оказалась убыточной. За этот период доля убыточных предприятий составила 35,5%

Паспорт объекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU