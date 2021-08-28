28 августа 2021
27 августа 2021

В Кургане построят пятизвездочную гостиницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, отель, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Гостиницу планируют начать строить в 2021 году (архивное фото) Фото:

В Кургане в конце года начнется строительство пятизвездочной гостинцы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Гостиница категории 5* по адресу г. Курган, ул. Куйбышева, 44. Застройщик: ООО „РКС“. Подрядчик: ООО „Посад“», — указано в паспорте объекта, размещенном на территории будущей гостиницы.

По данным, указанным в документе, строительство начнется в четвертом квартале 2021 года, а закончится в четвертом квартале 2023 года. Разрешение на строительство было выдано городской мэрией 28 января.

URA.RU попыталось дозвониться до директора компании-застройщика Натальи Пановой. В приемной сказали, что руководителя не было на месте, но пообещали передать ей просьбу корреспондента связаться.

По данным Свердловскстата, в январе—марте работа всех кафе, ресторанов, гостиниц и компаний в сфере здравоохранения в Курганской области оказалась убыточной. За этот период доля убыточных предприятий составила 35,5%

Улица Куйбышева, дом 44. Курган
Паспорт объекта
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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