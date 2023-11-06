06 ноября 2023
05 ноября 2023

Строительство пятизвездочной гостиницы в Кургане тормозится из-за нехватки места. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , улица куйбышева, стройка, строительство гостиницы
Строительство пятизвездочной гостиницы начали в 2021 году Фото:

Строительство пятизвездочной гостиницы в Кургане тормозится из-за нехватки места на территории. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы строительства.

«Строительство гостиницы затягивается из-за того, что неудачно подобран участок. Рабочим не хватает места развернуться. Пока идут земляные работы с использованием спецтехники невозможно заехать на территорию, чтобы завести блоки и другие материалы. Это все тормозит процесс стройки», — сказал инсайдер.

URA.RU обратилось за комментарием к застройщику гостиницы за комментарием по данной ситуации. Информация дополнится после получения ответа.

Строительством гостиницы категории «пять звезд» в Кургане занимается компания ООО «РКС». Одним из ее владельцев является депутат Курганской гордумы Андрей Кацай. Подрядными работами занимается ООО «Посад». Согласно данным паспорта объекта, гостиницу должны были достроить до конца 2023 года. На данный момент рабочими достраивается только первый этаж здания.

Город. Курган
На месте стройки пятизвездочной гостиницы рабочим не хватает места для проезда спецтехники
Фото:
Город. Курган
Строительство объекта было начато в 2019 году
Фото:

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Строительство пятизвездочной гостиницы в Кургане тормозится из-за нехватки места на территории. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы строительства. «Строительство гостиницы затягивается из-за того, что неудачно подобран участок. Рабочим не хватает места развернуться. Пока идут земляные работы с использованием спецтехники невозможно заехать на территорию, чтобы завести блоки и другие материалы. Это все тормозит процесс стройки», — сказал инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием к застройщику гостиницы за комментарием по данной ситуации. Информация дополнится после получения ответа. Строительством гостиницы категории «пять звезд» в Кургане занимается компания ООО «РКС». Одним из ее владельцев является депутат Курганской гордумы Андрей Кацай. Подрядными работами занимается ООО «Посад». Согласно данным паспорта объекта, гостиницу должны были достроить до конца 2023 года. На данный момент рабочими достраивается только первый этаж здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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