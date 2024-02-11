11 февраля 2024

Депутаты ЯНАО обсудили сценарий развития Ноябрьска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, дума, заседание, областная дума, депутаты, руки, городская дума
Ноябрьск будет развиваться по индивидуальному мастер-плану до 2035 года Фото:

Депутаты заксобрания ЯНАО в администрации Ноябрьска провели совещание, на котором обсудили сценарий развития города, попавшего в перечень опорных населенных пунктов Российской Арктики. Об этом 12 февраля сообщила заместитель Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Наталия Фиголь.

«Идет подготовка мастер-планов развития опорных городов Арктической зоны. Провели в этой связи рабочую встречу в администрации Ноябрьска. Замглавы по экономическому развитию и инвестициям Сергей Горбачев рассказал о том, какие перспективы открываются для города», — написала Фиголь в своем telegram-канале.

Она отметила, что Ноябрьск — опорная точка для нефтедобычи и освоения южного района Ямала, развития новых технологий и потребительского рынка. На встрече присутствовали также председатель комитета по соцполитике заксобрания Надежда Гудкова, которая пояснила, что работа в данном направлении уже началась.

«Каждый такой центр станет базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов и будет развиваться по своему мастер-плану, рассчитанному до 2035 года. На местах уже вовсю работают над этими документами. В том числе и в Ноябрьске», — сообщила депутат в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в перечень опорных центров Арктики вошло 16 городов, в том числе Ноябрьск и Новый Уренгой (ЯНАО). Населенные пункты получили новый статус по поручению президента РФ Владимира Путина.

На встрече депутаты и представитель мэрии Ноябрьска обсудили сценарий развития города
На встрече депутаты и представитель мэрии Ноябрьска обсудили сценарий развития города
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Депутаты заксобрания ЯНАО в администрации Ноябрьска провели совещание, на котором обсудили сценарий развития города, попавшего в перечень опорных населенных пунктов Российской Арктики. Об этом 12 февраля сообщила заместитель Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Наталия Фиголь. «Идет подготовка мастер-планов развития опорных городов Арктической зоны. Провели в этой связи рабочую встречу в администрации Ноябрьска. Замглавы по экономическому развитию и инвестициям Сергей Горбачев рассказал о том, какие перспективы открываются для города», — написала Фиголь в своем telegram-канале. Она отметила, что Ноябрьск — опорная точка для нефтедобычи и освоения южного района Ямала, развития новых технологий и потребительского рынка. На встрече присутствовали также председатель комитета по соцполитике заксобрания Надежда Гудкова, которая пояснила, что работа в данном направлении уже началась. «Каждый такой центр станет базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов и будет развиваться по своему мастер-плану, рассчитанному до 2035 года. На местах уже вовсю работают над этими документами. В том числе и в Ноябрьске», — сообщила депутат в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в перечень опорных центров Арктики вошло 16 городов, в том числе Ноябрьск и Новый Уренгой (ЯНАО). Населенные пункты получили новый статус по поручению президента РФ Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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