Депутаты ЯНАО обсудили сценарий развития Ноябрьска. Фото

12 февраля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Ноябрьск будет развиваться по индивидуальному мастер-плану до 2035 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты заксобрания ЯНАО в администрации Ноябрьска провели совещание, на котором обсудили сценарий развития города, попавшего в перечень опорных населенных пунктов Российской Арктики. Об этом 12 февраля сообщила заместитель Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Наталия Фиголь. «Идет подготовка мастер-планов развития опорных городов Арктической зоны. Провели в этой связи рабочую встречу в администрации Ноябрьска. Замглавы по экономическому развитию и инвестициям Сергей Горбачев рассказал о том, какие перспективы открываются для города», — написала Фиголь в своем telegram-канале. Она отметила, что Ноябрьск — опорная точка для нефтедобычи и освоения южного района Ямала, развития новых технологий и потребительского рынка. На встрече присутствовали также председатель комитета по соцполитике заксобрания Надежда Гудкова, которая пояснила, что работа в данном направлении уже началась. «Каждый такой центр станет базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов и будет развиваться по своему мастер-плану, рассчитанному до 2035 года. На местах уже вовсю работают над этими документами. В том числе и в Ноябрьске», — сообщила депутат в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в перечень опорных центров Арктики вошло 16 городов, в том числе Ноябрьск и Новый Уренгой (ЯНАО). Населенные пункты получили новый статус по поручению президента РФ Владимира Путина. На встрече депутаты и представитель мэрии Ноябрьска обсудили сценарий развития города Фото: telegram-канал Наталии Фиголь, https://t.me/figol_nv Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты заксобрания ЯНАО в администрации Ноябрьска провели совещание, на котором обсудили сценарий развития города, попавшего в перечень опорных населенных пунктов Российской Арктики. Об этом 12 февраля сообщила заместитель Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Наталия Фиголь. «Идет подготовка мастер-планов развития опорных городов Арктической зоны. Провели в этой связи рабочую встречу в администрации Ноябрьска. Замглавы по экономическому развитию и инвестициям Сергей Горбачев рассказал о том, какие перспективы открываются для города», — написала Фиголь в своем telegram-канале. Она отметила, что Ноябрьск — опорная точка для нефтедобычи и освоения южного района Ямала, развития новых технологий и потребительского рынка. На встрече присутствовали также председатель комитета по соцполитике заксобрания Надежда Гудкова, которая пояснила, что работа в данном направлении уже началась. «Каждый такой центр станет базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов и будет развиваться по своему мастер-плану, рассчитанному до 2035 года. На местах уже вовсю работают над этими документами. В том числе и в Ноябрьске», — сообщила депутат в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в перечень опорных центров Арктики вошло 16 городов, в том числе Ноябрьск и Новый Уренгой (ЯНАО). Населенные пункты получили новый статус по поручению президента РФ Владимира Путина.