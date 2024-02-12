Новый президент Финляндии поставил точку в отношениях с Россией

Новый президент Финляндии отказался налаживать отношения с РФ до конца СВОФото: KIMMO BRANDT/EPA/TASS
Новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не будет поддерживать отношения с Россией до конца спецоперации на Украине. С такими словами он выступил перед журналистами на брифинге.
«Причина, конечно, в том, что мы не можем иметь отношений, пока Россия не прекратит [спецоперацию] Украине», — заявил новый президент Стубб, передает Iltalehti.fi. Он отметил, что отношения между странами продолжаются в вопросах общих границ. Стуб также сказал, что не видит перспектив для улучшения ситуации.
Новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна не будет поддерживать отношения с Россией до конца спецоперации на Украине. С такими словами он выступил перед журналистами на брифинге. «Причина, конечно, в том, что мы не можем иметь отношений, пока Россия не прекратит [спецоперацию] Украине», — заявил новый президент Стубб, передает Iltalehti.fi. Он отметил, что отношения между странами продолжаются в вопросах общих границ. Стуб также сказал, что не видит перспектив для улучшения ситуации.