Столицу Ямала ждет резкое похолодание

13 февраля в Салехарде будет до -34 градусов
Существенное похолодание ожидается 13 февраля в Салехарде. О неблагоприятных погодных условиях сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе окружной столицы.
«Температура ночью -37, -39 по Цельсию, днем -32, -34. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с., преимущественно без осадков», — рассказали в пресс-центре ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о похолодании в ЯНАО в ночь на 13 февраля. Синоптики спрогнозировали понижение температуры до -40 градусов, а при ясной погоде до -45.
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