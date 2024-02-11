11 февраля 2024

Столицу Ямала ждет резкое похолодание

С 13 февраля в Салехарде похолодает до минус 39 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, холод, зима, погода, похолодание
13 февраля в Салехарде будет до -34 градусов Фото:

Существенное похолодание ожидается 13 февраля в Салехарде. О неблагоприятных погодных условиях сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе окружной столицы.

«Температура ночью -37, -39 по Цельсию, днем -32, -34. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с., преимущественно без осадков», — рассказали в пресс-центре ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о похолодании в ЯНАО в ночь на 13 февраля. Синоптики спрогнозировали понижение температуры до -40 градусов, а при ясной погоде до -45.

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Существенное похолодание ожидается 13 февраля в Салехарде. О неблагоприятных погодных условиях сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе окружной столицы. «Температура ночью -37, -39 по Цельсию, днем -32, -34. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с., преимущественно без осадков», — рассказали в пресс-центре ведомства. Ранее URA.RU сообщало о похолодании в ЯНАО в ночь на 13 февраля. Синоптики спрогнозировали понижение температуры до -40 градусов, а при ясной погоде до -45.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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