Bild: Украина потеряет Авдеевку в ближайшие дни

12 февраля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

В ближайшие недели украинские военные потеряют Авдеевку, считает немецкий аналитик Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может потерять Авдеевку в ближайшие дни или недели. Об этом написал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. «Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели», — заявил Репке изданию. По его подсчетам, ширина остающегося у ВСУ коридора между позициями ВС РФ уменьшилась до 4,85 километров. По словам аналитика, российские войска успешно наступают благодаря преимуществу над украинскими в артиллерии. У Украины нет средств ПВО для отражения этих ударов. Кроме того, ВСУ не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники, заключил Репке. Ранее издание Bild писало, что главком ВСУ Валерий Залужный предлагал Владимиру Зеленскому оставить Авдеевку в декабре 2023 года, но тот ответил отказом. Согласно источникам, Залужный хотел оставить город, «чтобы выровнять линию фронта и облегчить оборону», передает Life.

Украина может потерять Авдеевку в ближайшие дни или недели. Об этом написал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. «Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели», — заявил Репке изданию. По его подсчетам, ширина остающегося у ВСУ коридора между позициями ВС РФ уменьшилась до 4,85 километров. По словам аналитика, российские войска успешно наступают благодаря преимуществу над украинскими в артиллерии. У Украины нет средств ПВО для отражения этих ударов. Кроме того, ВСУ не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники, заключил Репке. Ранее издание Bild писало, что главком ВСУ Валерий Залужный предлагал Владимиру Зеленскому оставить Авдеевку в декабре 2023 года, но тот ответил отказом. Согласно источникам, Залужный хотел оставить город, «чтобы выровнять линию фронта и облегчить оборону», передает Life.