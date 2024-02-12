Bild: Украина потеряет Авдеевку в ближайшие дни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, армия, стрельба, полигон, штурмовик, сбойка,  stock
В ближайшие недели украинские военные потеряют Авдеевку, считает немецкий аналитик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина может потерять Авдеевку в ближайшие дни или недели. Об этом написал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

«Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели», — заявил Репке изданию. По его подсчетам, ширина остающегося у ВСУ коридора между позициями ВС РФ уменьшилась до 4,85 километров.

По словам аналитика, российские войска успешно наступают благодаря преимуществу над украинскими в артиллерии. У Украины нет средств ПВО для отражения этих ударов. Кроме того, ВСУ не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники, заключил Репке.

Ранее издание Bild писало, что главком ВСУ Валерий Залужный предлагал Владимиру Зеленскому оставить Авдеевку в декабре 2023 года, но тот ответил отказом. Согласно источникам, Залужный хотел оставить город, «чтобы выровнять линию фронта и облегчить оборону», передает Life.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина может потерять Авдеевку в ближайшие дни или недели. Об этом написал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. «Пока это не так, но некоторые исходят из того, что до этого остались дни или максимум недели», — заявил Репке изданию. По его подсчетам, ширина остающегося у ВСУ коридора между позициями ВС РФ уменьшилась до 4,85 километров. По словам аналитика, российские войска успешно наступают благодаря преимуществу над украинскими в артиллерии. У Украины нет средств ПВО для отражения этих ударов. Кроме того, ВСУ не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники, заключил Репке. Ранее издание Bild писало, что главком ВСУ Валерий Залужный предлагал Владимиру Зеленскому оставить Авдеевку в декабре 2023 года, но тот ответил отказом. Согласно источникам, Залужный хотел оставить город, «чтобы выровнять линию фронта и облегчить оборону», передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...