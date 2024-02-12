На тюменской трассе нашли собаку без скальпа и одной лапы. Фото

12 февраля 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Врачи предположили, что на животное могли напасть другие собаки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в районе Рощино нашли собаку без одной лапы и с содранным скальпом. Об этом сообщили волонтеры группы «Помощь бездомным животным „ЖиВи“ Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «На Рощинском кольце сейчас нашли травмированную собаку, срочно привезли в клинику, сейчас ей оказывают ветеринарную помощь. <…> У собаки скальпированная рана, множественные рвано-кусанные раны, отсутствует левая тазовая конечность (давно)», — рассказали в группе. Животное отправили в платный стационар ветеринарной клиники, сейчас ей собирают деньги на лечение. Отмечается, что это вторая собака с такой раной. Врачи предположили, что на животное могли напасть другие собаки. Фото: «Помощь Бездомным Животным „ЖиВи“ г. Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», https://clck.ru/38kxwn

В Тюмени в районе Рощино нашли собаку без одной лапы и с содранным скальпом. Об этом сообщили волонтеры группы «Помощь бездомным животным „ЖиВи“ Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «На Рощинском кольце сейчас нашли травмированную собаку, срочно привезли в клинику, сейчас ей оказывают ветеринарную помощь. <…> У собаки скальпированная рана, множественные рвано-кусанные раны, отсутствует левая тазовая конечность (давно)», — рассказали в группе. Животное отправили в платный стационар ветеринарной клиники, сейчас ей собирают деньги на лечение. Отмечается, что это вторая собака с такой раной. Врачи предположили, что на животное могли напасть другие собаки.