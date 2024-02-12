На тюменской трассе нашли собаку без скальпа и одной лапы. Фото

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Город. Курган, снег, собака, зима, выгул собак, домашние животные
Врачи предположили, что на животное могли напасть другие собаки Фото:

В Тюмени в районе Рощино нашли собаку без одной лапы и с содранным скальпом. Об этом сообщили волонтеры группы «Помощь бездомным животным „ЖиВи“ Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«На Рощинском кольце сейчас нашли травмированную собаку, срочно привезли в клинику, сейчас ей оказывают ветеринарную помощь. <…> У собаки скальпированная рана, множественные рвано-кусанные раны, отсутствует левая тазовая конечность (давно)», — рассказали в группе.

Животное отправили в платный стационар ветеринарной клиники, сейчас ей собирают деньги на лечение. Отмечается, что это вторая собака с такой раной. Врачи предположили, что на животное могли напасть другие собаки.

Фото:

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В Тюмени в районе Рощино нашли собаку без одной лапы и с содранным скальпом. Об этом сообщили волонтеры группы «Помощь бездомным животным „ЖиВи“ Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «На Рощинском кольце сейчас нашли травмированную собаку, срочно привезли в клинику, сейчас ей оказывают ветеринарную помощь. <…> У собаки скальпированная рана, множественные рвано-кусанные раны, отсутствует левая тазовая конечность (давно)», — рассказали в группе. Животное отправили в платный стационар ветеринарной клиники, сейчас ей собирают деньги на лечение. Отмечается, что это вторая собака с такой раной. Врачи предположили, что на животное могли напасть другие собаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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