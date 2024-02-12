В Тюмени в районе Рощино нашли собаку без одной лапы и с содранным скальпом. Об этом сообщили волонтеры группы «Помощь бездомным животным „ЖиВи“ Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«На Рощинском кольце сейчас нашли травмированную собаку, срочно привезли в клинику, сейчас ей оказывают ветеринарную помощь. <…> У собаки скальпированная рана, множественные рвано-кусанные раны, отсутствует левая тазовая конечность (давно)», — рассказали в группе.
Животное отправили в платный стационар ветеринарной клиники, сейчас ей собирают деньги на лечение. Отмечается, что это вторая собака с такой раной. Врачи предположили, что на животное могли напасть другие собаки.
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