Силовики проведут облавы в шашлычных Тюмени

В шашлычных Тюмени торгуют алкоголем неизвестного происхождения

Шашлычные Тюмени торгуют алкоголем без лицензий Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Силовики готовятся провести внеплановые проверки шашлычных Тюмени, в которых торгуют алкоголем неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, большинство таких заведений не имеют лицензий на торговлю алкогольной продукцией. Однако, по словам инсайдеров агентства, из-под полы там готовы продать гостям водку, вино и коньяк.

«В Тюмени стало очень много шашлычных, которые, помимо мяса, еще приторговывают и алкогольной продукцией., не имея при этом никаких разрешительных документов. В ближайшее время владельцев таких заведений ждет сюрприз, так как готовится большая проверка подобных кафе», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что крепкий алкоголь и вино в таких заведениях продают практически открыто. «В меню водки, коньяка, вин и шампанского нет. Но если клиент попросит — напитки ему без проблем продадут. То есть, торгуют крепким алкоголем практически открыто», — отметил инсайдер URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени круглосуточные магазины массово нарушают закон, торгуя водкой по ночам. На территории региона действует запрет на продажу алкоголя в период с 21:00 до 8:00 (за исключением предприятий общепита).