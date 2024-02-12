Политика Выборы Тысячи сотрудников «Сима-ленд» спели гимн России, поддержав Путина. Видео 12 февраля 2024 в 21:24 Размер текста - 17 + Более пяти тысяч человек спели гимн России (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» устроили масштабный флешмоб — они спели гимн России в футболках с надписью «Команда Путина». Видео с URA.RU поделились представители «Сима-ленд». Всего в акции приняли участие более пяти тысяч сотрудников, в том числе те, кто работает на производственных площадках компании — косметическом, текстильном, на производстве изделий из пластика, строительстве нового логистического центра «Сима-ленд» в Сысертском районе. Ранее сотрудники компании уже устраивали подобные масштабные флешмобы, о которых говорила вся страна. В частности, записывали поздравление президенту России Владимиру Путину ко дню рождения и пели гимн в День российского флага. Владимир Путин — один из кандидатов на пост президента. Выборы пройдут 15—17 марта. Кроме него за пост будут бороться кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» устроили масштабный флешмоб — они спели гимн России в футболках с надписью «Команда Путина». Видео с URA.RU поделились представители «Сима-ленд». Всего в акции приняли участие более пяти тысяч сотрудников, в том числе те, кто работает на производственных площадках компании — косметическом, текстильном, на производстве изделий из пластика, строительстве нового логистического центра «Сима-ленд» в Сысертском районе. Ранее сотрудники компании уже устраивали подобные масштабные флешмобы, о которых говорила вся страна. В частности, записывали поздравление президенту России Владимиру Путину ко дню рождения и пели гимн в День российского флага. Владимир Путин — один из кандидатов на пост президента. Выборы пройдут 15—17 марта. Кроме него за пост будут бороться кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям