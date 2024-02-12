Тысячи сотрудников «Сима-ленд» спели гимн России, поддержав Путина. Видео

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Фотовыставка в офисе компании СИМА-ЛЕНД. Екатеринбург, сима ленд, sima land
Более пяти тысяч человек спели гимн России (архивное фото) Фото:

Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» устроили масштабный флешмоб — они спели гимн России в футболках с надписью «Команда Путина». Видео с URA.RU поделились представители «Сима-ленд».

Всего в акции приняли участие более пяти тысяч сотрудников, в том числе те, кто работает на производственных площадках компании — косметическом, текстильном, на производстве изделий из пластика, строительстве нового логистического центра «Сима-ленд» в Сысертском районе. Ранее сотрудники компании уже устраивали подобные масштабные флешмобы, о которых говорила вся страна. В частности, записывали поздравление президенту России Владимиру Путину ко дню рождения и пели гимн в День российского флага.

Владимир Путин — один из кандидатов на пост президента. Выборы пройдут 15—17 марта. Кроме него за пост будут бороться кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.

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Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» устроили масштабный флешмоб — они спели гимн России в футболках с надписью «Команда Путина». Видео с URA.RU поделились представители «Сима-ленд». Всего в акции приняли участие более пяти тысяч сотрудников, в том числе те, кто работает на производственных площадках компании — косметическом, текстильном, на производстве изделий из пластика, строительстве нового логистического центра «Сима-ленд» в Сысертском районе. Ранее сотрудники компании уже устраивали подобные масштабные флешмобы, о которых говорила вся страна. В частности, записывали поздравление президенту России Владимиру Путину ко дню рождения и пели гимн в День российского флага. Владимир Путин — один из кандидатов на пост президента. Выборы пройдут 15—17 марта. Кроме него за пост будут бороться кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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