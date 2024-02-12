Что означает новое решение Совета ЕС по замороженным активам России

Совет ЕС утвердил решение о действиях с прибылью от замороженных активов ЦБ

12 февраля 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

ЕС приблизился к использованию замороженных российских активов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЕС утвердили постановление, которое может позволить использовать прибыль от замороженных активов России для Украины. Это следует из заявления Евросоюза. URA.RU рассказывает о том, что означает постановление. Что означает новое решение «Это решение открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины, ее восстановления и реконструкции», — говорится в заявлении ЕС. Его опубликовали на официальном сайте. Отмечается, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 миллиона евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные из-за ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно. Также депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью. В размещенном пресс-релизе подчеркивается, что с учетом рисков и затрат, связанных с хранением активов и резервов ЦБ РФ, каждый центральный депозитарий может обратиться в свой надзорный орган с просьбой разрешить выделение части чистой прибыли в целях соблюдения установленных требований к капиталу и управлению рисками. Таким образом, доходы от заблокированных активов ЦБ России будут хранить отдельно, распоряжаться чистой прибылью от нее ЕС запретит. Такую меру назвали шагом к возможной передаче этих доходов Киеву. Действия с российскими активами Москва расценивала как воровство. Решение США о передаче российских активов В ноябре 2023 года Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, согласно которому заблокированные из-за западных санкций российские активы могут быть переданы Украине. Таким образом, в случае принятия закона средства будут перечислены в специальный «фонд поддержки Украины», откуда Киев сможет брать их на восстановление городов, а также поддержку населения. Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Эта сумма входит в общее число замороженных активов РФ. URA.RU рассказывало о том, как Киев будет пользоваться деньгами РФ, а также о реакции России на конфискацию активов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЕС утвердили постановление, которое может позволить использовать прибыль от замороженных активов России для Украины. Это следует из заявления Евросоюза. URA.RU рассказывает о том, что означает постановление. «Это решение открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины, ее восстановления и реконструкции», — говорится в заявлении ЕС. Его опубликовали на официальном сайте. Отмечается, что центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 миллиона евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные из-за ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно. Также депозитариям запрещается распоряжаться полученной чистой прибылью. В размещенном пресс-релизе подчеркивается, что с учетом рисков и затрат, связанных с хранением активов и резервов ЦБ РФ, каждый центральный депозитарий может обратиться в свой надзорный орган с просьбой разрешить выделение части чистой прибыли в целях соблюдения установленных требований к капиталу и управлению рисками. Таким образом, доходы от заблокированных активов ЦБ России будут хранить отдельно, распоряжаться чистой прибылью от нее ЕС запретит. Такую меру назвали шагом к возможной передаче этих доходов Киеву. Действия с российскими активами Москва расценивала как воровство. В ноябре 2023 года Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, согласно которому заблокированные из-за западных санкций российские активы могут быть переданы Украине. Таким образом, в случае принятия закона средства будут перечислены в специальный «фонд поддержки Украины», откуда Киев сможет брать их на восстановление городов, а также поддержку населения. Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Эта сумма входит в общее число замороженных активов РФ. URA.RU рассказывало о том, как Киев будет пользоваться деньгами РФ, а также о реакции России на конфискацию активов.